人気お笑い芸人のはなわさんが、これまで愛用していたメルセデス・ベンツのゲレンデ（G-Class）から、トヨタ・アルファードに車を買い替えたことを、自身のYouTubeチャンネルに投稿しました。



【写真を見る】【 はなわ 】愛車をアルファードに 精悍テールライトに「佐賀県人魂が沸いてきますね」 買い替え理由は “ばぁば＆家族のため”





はなわさんはこの車の買い替えを「めちゃくちゃ大事な報告」と語り、テンションが上がりすぎて「3日前くらいから寝れてない」と喜びを表現しています。







約4年半乗っていたゲレンデを手放す最大の理由について、はなわさんは「ばぁばがね、すごい車高が高いんですね、このゲレンデ。それでやっぱりね、もうね、一人で登れなくなっちゃって」と説明します。









また、長男の元輝さん夫婦に子どもが生まれたこともあり「家族みんなで乗れる車がいいかな」「ママは超大賛成」「貯金しつつローンも組んで」と、家族第一の背景を明かしています。









登場したアルファードの黒い車体に対面したはなわさんは「かっこいい」と感嘆。「モデリスタのこの感じにすごく憧れていて」と語り、テールライトが点灯すればその精悍さに「佐賀県人魂が沸いてきますね」とテンションは上がる一方。

アルファードの内装や機能面にも感動が止まりません。「枕もついてる」「足も上がる」とリクライニングシートに驚き、「これ寝れるわ」と満足気に語ります。タブレットのような操作パネルも気に入った様子で、「これで全部スマホみたいに操作できちゃう」と感心していました。









さらに、ばぁばのためのステップについても「これがあるだけで全然違う」と機能性を評価。駐車支援システムにも「駐車場入れてくれるんだ」と驚いています。

実際に運転してみた感想については、「ゲレンデと全然違う」「やっぱスムーズですね」と述べ、前の車がディーゼルだったことから「トラックっぽい動きする」のと比較して、新車の乗り心地の良さを実感している様子でした。









最後にはなわさんは「これからこの車が僕の愛車として、我が家をいろんなところに連れてってくれる車になるように」「大切に乗っていきたい」と新しい愛車への期待を語っていました。

【担当：芸能情報ステーション】