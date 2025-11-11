シンガポールのチキンライス人気店「チャターボックス」東京・丸の内にオープン
【女子旅プレス＝2025/11/11】シンガポールの象徴的なレストランブランド「チャターボックス（CHATTERBOX ）」が東京・丸の内に、2026年1月26日（月）にグランドオープンする。
【写真】「丸の内テラス」初のルーフトップレストランやカラオケ付ダイナー含む11店舗
オーチャード通りの名門ホテル「マンダリン・オーチャード・シンガポール」（現：ヒルトン・シンガポール・オーチャード）にて、1971年に誕生した「チャターボックス」。
看板メニューのシンガポールチキンライスをはじめ、ラクサ、バクテー（肉骨茶）、カレー・チキンなど、シンガポールを代表する料理を提供する名店として広く知られている。
日本国内の旗艦店は、他都市と同様に「チャターボックス カフェ」の名称での出店となり、活気ある雰囲気の空間で現地の味を提供する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地： 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング5階
グランドオープン：2026年1月26日（月）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「丸の内テラス」初のルーフトップレストランやカラオケ付ダイナー含む11店舗
◆シンガポール名門ホテル生まれの「チャターボックス」とは
オーチャード通りの名門ホテル「マンダリン・オーチャード・シンガポール」（現：ヒルトン・シンガポール・オーチャード）にて、1971年に誕生した「チャターボックス」。
日本国内の旗艦店は、他都市と同様に「チャターボックス カフェ」の名称での出店となり、活気ある雰囲気の空間で現地の味を提供する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■チャターボックス カフェ 丸の内店
所在地： 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング5階
グランドオープン：2026年1月26日（月）
【Not Sponsored 記事】