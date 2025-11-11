『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』、アーリーアクセスが本日スタート クロニクルモードや対戦モードが楽しめる
「イナズマイレブン」シリーズ最新作『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』（Nintendo Switch2／Nintendo Switch／PS5／PS4／Xbox Series X|S／PC（Steam））にて、本編をいち早くプレイできるアーリーアクセスがスタートした。
【写真】秋葉原駅周辺では期間限定でCMを放送中
本作では、新たな主人公「笹波雲明（ささなみうんめい）」が繰り広げる「ストーリーモード」や過去作から今作の選手まで総勢5400人以上のキャラクターを仲間にできる「クロニクルモード」、全世界のプレイヤーと競うオンライン大会「ヴィクトリーロード」を楽しめる。
アーリーアクセスは、PS5／PS4／Xbox Series X|S／PC（Steam）版デラックスエディションの特典として、発売日よりいち早く本編を本日11日からプレイすることができる。
デラックスエディションでは、クロニクルモードや対戦モードで序盤から使用可能なレジェンダリー選手を8名の中から1名選択して入手することができる。そのほか、「キズナタウン」に飾ることができるキズナオブジェやゴールパフォーマンス、経験値アップ効果のある装備アイテムも獲得可能だ。
さらに、東京・秋葉原駅周辺（秋葉原ラジ館ビジョン／秋葉原オノデンMXビジョン／JR秋葉原駅改札内 AKIBA DAWN）では、本作のCMを期間限定で放送中だ。期間は2025年11月10日〜2025年11月16日までで、懐かしの映像から今作の最新映像までを盛り込んでおり、超次元サッカーを迫力ある映像で楽しむことができる。
『イナズマイレブン 英雄たちのヴィクトリーロード』は、Nintendo Switch2／Nintendo Switch／PS5／PS4／Xbox Series X|S／PC（Steam）向けに2025年11月14日発売予定。
