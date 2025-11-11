タレントの橋本マナミ（４１）が、七五三の撮影ショットを披露した。

１１日にインスタグラムを更新し、「長男５歳の七五三 おめでとう」と祝福。「今回は着物ということで朝から着付けしてもらい七五三に臨んだのですが、まだまだ５歳、、、着物がきついーと神社に行く前に袴（はかま）を脱ぎ、私が簡易的に結び直し着物よれよれで参加しました でも写真はわからないようになんとか撮れてました！未就学児の場合はママが着付けできるような簡易的なものでも良かったのかもしれませんね」とバタバタの撮影を振り返り、「でも色々ありましたが写真も素敵に撮っていただき良かった 山形から私の両親も参加し、お祝いできてよかったです」と喜んだ。

この投稿には「いいな〜こんな綺麗なママがいて」「大きくなられましたね マナミさんも綺麗すぎます」「ステキな写真ですね」などの声が届いている。

橋本は２０１９年１１月に１歳年下の勤務医と結婚し、２０年７月に長男を出産。昨年７月８日にＳＮＳで長女の出産を報告した。最近では、ＹｏｕＴｕｂｅで太らない食事メニューを公開するとともに、サムネイルの画像で「１６９ｃｍ ５６ｋｇ 体型維持」と身長体重を公表し、注目を集めた。