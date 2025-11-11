開業25周年を迎えた東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」に、2025年もモミの木を使用したクリスマスツリーが登場！

2025年のクリスマスツリーは、シネマイクスピアリでも上映されるディズニー映画最新作『ズートピア２』のオーナメントなどが飾られた特別仕様になっています☆

イクスピアリ ディズニー映画最新作『ズートピア２』クリスマスツリー

設置期間：2025年11月11日（火）〜12月25日（木）

設置場所：2F セレブレーション・プラザ

ディズニー映画最新作『ズートピア２』の世界観を感じられるクリスマスツリーやスタチューなどがイクスピアリに登場！

東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」に、2025年もモミの木を使用したクリスマスツリーが登場しました。

2025年のクリスマスツリーは、シネマイクスピアリでも上映される、2025年12月5日（金）より公開のディズニー映画最新作『ズートピア２』のオーナメントなどが飾られた特別仕様です。

ウサギの警官「ジュディ・ホップス」や、キツネの相棒「ニック・ワイルド」はもちろん、『ズートピア２』で初登場する新キャラクターのヘビ「ゲイリー」など、さまざまなキャラクターたちがイクスピアリのクリスマスツリーを彩ります☆

シネマイクスピアリ「IKSPIARI」の文字が「ZOOTOPIARI」

クリスマスツリーのほかにも、イクスピアリ館内各所で『ズートピア』の世界観を感じることができます。

映画館シネマイクスピアリでは、入口サインにある「IKSPIARI」の文字が「ZOOTOPIARI」に！

入口サインのまわりには、再びバディを組んだ「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」、新キャラクター「ゲイリー」が施され、皆さまを映画『ズートピア２』の世界へ誘います。

セレブレーション・プラザ「フォトロケーション」

クリスマスツリーが設置される2F セレブレーション・プラザ（光の階段）には、フォトロケーションとして「ジュディ・ホップス」「ニック・ワイルド」「ゲイリー」のスタチューが登場。

キャラクターたちと一緒に写真を撮って「ズートピア」の世界に入り込んだような気分を味わうことができるスポットです。

そのほかにも、『ズートピア２』の世界観を楽しめる装飾やBGMで映画の公開を盛り上げます☆

ディズニー映画最新作『ズートピア２』シネマイクスピアリにて公開

“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を巻き起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作『ズートピア２』

動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。

頑張り屋なウサギ初の警察官「ジュディ・ホップス」と、皮肉屋だけど根はやさしいキツネの「ニック・ワイルド」は、憧れだった捜査官のバディとして事件に挑んでいました。

ある日、ズートピアにいないはずのヘビ「ゲイリー」が現れたことをきっかけに、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。

なぜ、この街には哺乳類しかいないのでしょうか？

ヘビたちが姿を消した理由とは？

ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試されます―。

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』の世界観が楽しめるクリスマスデコレーション。

イクスピアリにて実施されている、ディズニー映画最新作『ズートピア２』クリスマスデコレーションの紹介でした☆

