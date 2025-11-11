¹âÃÎ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î»³ËÜ»ÖÊæÈþ»á¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÊó¹ð¡Ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¡Ö³ºÅö¤¹¤ë¤È¤Þ¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ï11Æü¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡¢»³ËÜ»ÖÊæÈþÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆâÉôÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¡Ê¼èÄùÌòµÚ¤Ó³°ÉôÊÛ¸î»Î¤Ç¹½À®¡Ë¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤Þ¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥é¥ÖÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë»³ËÜ»ÖÊæÈþ»á¤Î¸ÀÆ°¤Ï¡¢ÆâÉôÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤³¤Î°ì·ï¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤Ë½©ÅÄËÁ°´ÆÆÄ¤¬Æ±¹Ô°Ù¤ò½ä¤Ã¤ÆÂàÇ¤¤·¤¿¸å¡¢¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤ÎÆâÉôÄÌÊó¤Ç¡¢»³ËÜ»á¤Î·ùµ¿¤¬Éâ¾å¡£Àè·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Åù¤ÎÄ´ºº¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤Þ¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÄ´ºº²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÛÍÑ¾å¤ÎÌäÂê¤ä¿¦¾ì¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¾å¤Î²ÝÂê¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»³ËÜ»á¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¡¦¿¦ÀÕ¤Ë´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢Î©¾ì¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿´ÍýÅª¤Ê°à½Ì¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤âÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»³ËÜ»á¤Ï¸·½ÅÃí°Õ½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¡Ö¸ÛÍÑ¾å¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òµ¿¤ï¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁáµÞ¤ËÀ§Àµ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÒÆâ¥ë¡¼¥ë¤äÆâÉôÅýÀ©¤ÎÀ°È÷¤ò¤¹¤¹¤á¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£ÆâÉôÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¡Û
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é³°ÉôÁêÃÌÁë¸ý¤ËÂÐ¤·¤ÆÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö·òÁ´¤Ç°ÂÁ´¤Ê¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤¹¤ë½ñÌÌ¤ËÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿»öÎã¤È¤·¤ÆµºÜ¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤òÄ´ºº¡£
¡ÚÄ´ºº´ü´Ö¡Û
¡¦¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Åù¼Â»Ü´ü´Ö¡§ÎáÏÂ7Ç¯10·î1Æü¤«¤éÆ±Ç¯ 10·î27Æü¤Þ¤Ç
¡¦Êó¹ð½ñ¤È¤ê¤Þ¤È¤á´ü´Ö¡§ÎáÏÂ7Ç¯10·î28Æü¤«¤éÆ±Ç¯ 11·î4Æü¤Þ¤Ç
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û
(1) ¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È³ºÅöÀ¤ÎÈ½ÃÇ
¤¤¤º¤ì¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤Þ¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
(2) ¿¦¾ì´Ä¶¡¦´ÉÍý¾å¤Î½ê¸«¡ÊÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ½ÌÀ¤·¤¿»ö¹à¡Ë
Ä´ºº²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÛÍÑ¾å¤ÎÌäÂê¤ä¿¦¾ì¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¾å¤Î²ÝÂê¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£»³ËÜ»á¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¡¦¿¦ÀÕ¤Ë´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢Î©¾ì¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿´ÍýÅª¤Ê°à½Ì¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Áá´ü¤ÎÀ§Àµ¡¦²þÁ±¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¡£
¡¸ÛÍÑ¾å¤ÎÌäÂê
¡¦µëÍ¿Åù»ÙÊ§¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÀ
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æþ¼ÒÁ°¤Ë²ñ¼Ò¤Î¹Ô»ö¡¦¸¦½¤¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÂÐ²Á¤ä¸òÄÌÈñ¡¦½ÉÇñÈñÅù¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¹Ô»ö¡¦¸¦½¤¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¶ÈÌ³¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡°ãÈ¿¤È¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æº£¸å¡¢µëÍ¿Åù»ÙÊ§¤¤¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¦¸ÛÍÑ·ÀÌó½ñ¤ÎÄù·ëµÚ¤ÓÏ«Æ¯¾ò·ïÄÌÃÎ½ñ¤Î¸òÉÕ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÀ
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î´Ö¤Ç¸ÛÍÑ·ÀÌó½ñ¤ÎºîÀ®¡¦Äù·ë¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¸ÛÍÑ¸å¤ËÏ«»È´Ö¤Ç¸ÛÍÑÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¼±¤ÎÁê°ã¤¬À¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸åÀ§Àµ¤¬É¬Í×¡£
¤Þ¤¿Ï«Æ¯¾ò·ïÄÌÃÎ½ñ¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£Ï«Æ¯¾ò·ï¤òµ¤·¤¿½ñÌÌ¤Î¸òÉÕ¤ÏË¡Î§¾åÉ¬¿Ü¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡°ãÈ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ä¾¤Á¤ËÀ§Àµ¤¬É¬Í×¡£
¢¿¦¾ì¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¾å¤ÎÌäÂê
»³ËÜ»á¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¿½¹ð¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î¹Ô¤°ã¤¤¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÅù¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æ¯¤¤Ë¤¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÏ«Æ¯´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¾åµ¤ÎÄÌ¤ê¸ÛÍÑ¾å¤ÎÌäÂê¤¬µ¿¤ï¤ì¤ëÉÔ°ÂÄê¤Ê¸ÛÍÑ´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¸ÛÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°Â¡¦ÉÔ¿®¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é½¢¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬±®¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÅÚ¾í¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜ·ï¿½¹ð¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
ÁÈ¿¥±¿±Ä¾å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝ¤ä³«¤«¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¥¿Ê¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Áá´ü¤Î²þÁ±¤òÍ×¤¹¤ë¡£
¢£º£²ó¤Î·ï¤Ë¤ª¤±¤ë½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆâÉôÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢11·î10Æü¤Ë¼èÄùÌò²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢Åö¼Ò¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½èÊ¬ÆâÍÆ¡Û
¡¦¼èÄùÌò²ñÌäÀÕ·èµÄ¤Ë¤è¤ë¸·½ÅÃí°Õ½èÊ¬
¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤Þ¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òµ¿¤ï¤ì¤ë¹Ô°Ù¤ä¿¦¾ì¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÉÔÂ¤Ë¤è¤êÏ«Æ¯´Ä¶¤Î°²½¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´ÉÍý´ÆÆÄÀÕÇ¤¤òÉé¤¦Î©¾ì¤Ç¤¢¤ë¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡£
¡Úº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¸ÛÍÑ¾å¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òµ¿¤ï¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁáµÞ¤ËÀ§Àµ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ÒÆâ¥ë¡¼¥ë¤äÆâÉôÅýÀ©¤ÎÀ°È÷¤ò¤¹¤¹¤á¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢9·î19ÆüÉÕ¤±¤Ç·èÄê¤·¤¿ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸«Ä¾¤·¤ò¿Þ¤ê¡¢ºÆÅÙ¼ÒÆâ¤ÇÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú1¡ÛÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½
¡¦¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹µ¬Äø¤ÎÀ°È÷¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤òµöÍÆ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁ´´Ø·¸¼Ô¤Ø¼þÃÎ¡¦·¼È¯¤òÅ°Äì¡£
¡¦³Æ¼ï·èºÛ¼êÂ³¤¡¢¤ª¤è¤Ó¸¢¸Âµ¬ÄøÅù¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ÉÍýÂÎÀ©¤òºÆ¹½ÃÛ¡£
¡¦¿·¤¿¤Ë¼¹¹ÔÌò°÷À©¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢GM¿¦¤òÀß¤±¡¢»Ø´øÌ¿Îá·ÏÅý¤ò¸«Ä¾¤·¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î·óÌ³¶ÈÌ³¤òÀ©¸Â¤·¡¢Ã´Åö¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¡£
¡Ú2¡ÛÆâÉô¡¦³°ÉôÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÀßÃÖ
¡¦ÆâÉôÁêÃÌÁë¸ý¡§ÁíÌ³Éô¡¢¶¯²½Éô
¡¦³°ÉôÁêÃÌÁë¸ý¡§¼Ò³°¼èÄùÌò
¡Ú3¡ÛÄê´üÅª¤ÊÌÌÃÌ¤Î¼Â»Ü
¡¦²ñÄ¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï²ñÄ¹¤¬»ØÌ¾¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¡¢Ç¯5²óÄøÅÙ¡¢ÌÌÁ°¤¢¤ë¤¤¤ÏWebÅù¤Ë¤ÆÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÌÌÃÌ¤ò¼Â»Ü¡£
¡Ú4¡Û¸¦½¤ÂÎÀ©¤Î¶¯²½
¡¦Á´Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸¦½¤¤òÇ¯2²óÄøÅÙ¼õ¹Ö¤·°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢J¥ê¡¼¥°¼çºÅ¤Î¸¦½¤²ñ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¡£
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹»³ËÜ»ÖÊæÈþ»á ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÇ§Äê¤Ï¤µ¤ì¤ºµ¿¤¤¤¬À²¤ì¤Æ°Â¿´Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ä¤Î¸ÀÆ°Åù¤Ë¤è¤êÉÔ°Â¤äÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤è¤ê¡¢¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·£Ê¥ê¡¼¥°»²Æþ¤ä£Ê¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂÎÀ©Åª¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë»ä¼«¿È¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÜÍè¤Î¼ÒÄ¹¶ÈÌ³¤Ç¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥ÈÉôÊ¬¤¬¼êÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢·Ð±Ä·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê¿¹²¼²ñÄ¹¤Î²¼¡¢¼Ò³°¼èÄùÌò¤Î³§¤µ¤Þ¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥¯¥é¥ÖÁÏ¤ê¤ò¶¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£µ¨¤ÏÁá¤¤¤â¤Î¤Ç»Ä¤ê3»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤ÈÁÏ¤ê¾å¤²¤¿£Ê¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ìÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹¹¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤ò»ò¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦°ú¤Â³¤¡¢¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¿¹²¼¾¡É§»á ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ËÜ»ÖÊæÈþ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¦°÷¤«¤éÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿¤È³°ÉôÁêÃÌÁë¸ý¤ØÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Á°´ÆÆÄ¤ÎÌäÂê¤«¤é°ú¤Â³¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Þ¤¿¹âÃÎ¸©½é¤Î£Ê¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÃÎ¸©Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÎÂç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ºÆÅÙ¡¢Ä´ºº¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³§¤µ¤Þ¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Áá´ü¤ÎÄ´ºº´°Î»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÇÈó¾ï¤Ë¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¡¦¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢Êó¹ð¤Þ¤Ç¤ª»þ´Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢²¿Â´¡¢¤´Íý²ò»ò¤ì¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢ÆâÉôÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤òµ¿¤ï¤ì¤ë»ö°Æ¤ä¿¦¾ì¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¾å¤Ë¤ª¤±¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»³ËÜ¤¬¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÂ¿Ë»¤È¤Ê¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈÝ¤á¤º¡¢¼ÒÆâ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½å¼é¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Î´ðËÜÅª¤ÊÉôÊ¬¤ËÏÄ¤ß¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»³ËÜ¸Ä¿Í¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÁÈ¿¥Åª¤ÊÌäÂê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¿·¤¿¤Ë¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
