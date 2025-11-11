市川團十郎、長女・麗禾＆長男・勸玄が植えたハーブの成長伝える「すご〜い 摘む楽しみが増えましたね」「2人の笑顔が思い浮かびます〜」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（47）が10日、「子供達が植えたハーブ、」と題し自身のブログを更新。写真を添えて近況を伝えた。
【写真】「お！成長中」「すご〜い 摘む楽しみが増えましたね」子どもたちが植えたハーブ披露の市川團十郎
今年8月19日のブログで、山でハーブを植える様子を紹介するとともに「うまく行くのかなー、ワクワク」と心躍らせていた團十郎。
この日は2枚の写真とともに、長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・堀越勸玄（市川新之助／12）が植えたハーブの“今”を披露。「なんか大きくなってた、なんか嬉しい」と喜びの気持ちを記していた。
コメント欄には「お！成長中 嬉しいですね」「ハーブなんてお洒落ですねー」「2人の笑顔が思い浮かびます〜」「バジルにミントかしら？」「すご〜い 摘む楽しみが増えましたね」「お料理に使って、おいしく食べられそう」「ミントティー是非」など、さまざまな声が寄せられている。
