■台風26号(フォンウォン)

2025年11月11日12時45分発表　気象庁

11日12時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    南シナ海
中心位置    北緯20度00分 (20.0度)
東経117度50分 (117.8度)
進行方向、速さ    北北西 ゆっくり
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域    南西側 150 km (80 NM)
北東側 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域    全域 440 km (240 NM)

12日0時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯20度50分 (20.8度)
東経118度20分 (118.3度)
進行方向、速さ    北北東 ゆっくり
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    55 km (30 NM)
暴風警戒域    西側 165 km (90 NM)
東側 130 km (70 NM)

12日12時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯21度35分 (21.6度)
東経119度05分 (119.1度)
進行方向、速さ    北東 ゆっくり
中心気圧    990 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
予報円の半径    95 km (50 NM)

13日9時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    与那国島の西北西約60km
予報円の中心    北緯24度50分 (24.8度)
東経122度30分 (122.5度)
進行方向、速さ    北東 20 km/h (12 kt)
中心気圧    1000 hPa
最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)

14日9時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    沖縄の南
予報円の中心    北緯24度30分 (24.5度)
東経126度55分 (126.9度)
進行方向、速さ    東 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1006 hPa
最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    300 km (160 NM)
 

■全国の天気を地方ごとに

