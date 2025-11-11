【台風情報】右にカーブし沖縄方面へ...台風26号(フォンウォン)のこのあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速45メートル予報 全国の天気を地方ごとに 気象庁
■台風26号(フォンウォン)
2025年11月11日12時45分発表 気象庁
11日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯20度00分 (20.0度)
東経117度50分 (117.8度)
進行方向、速さ 北北西 ゆっくり
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域 南西側 150 km (80 NM)
北東側 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域 全域 440 km (240 NM)
12日0時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯20度50分 (20.8度)
東経118度20分 (118.3度)
進行方向、速さ 北北東 ゆっくり
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 55 km (30 NM)
暴風警戒域 西側 165 km (90 NM)
東側 130 km (70 NM)
12日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯21度35分 (21.6度)
東経119度05分 (119.1度)
進行方向、速さ 北東 ゆっくり
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
13日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 与那国島の西北西約60km
予報円の中心 北緯24度50分 (24.8度)
東経122度30分 (122.5度)
進行方向、速さ 北東 20 km/h (12 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
14日9時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯24度30分 (24.5度)
東経126度55分 (126.9度)
進行方向、速さ 東 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1006 hPa
最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
