板野友美、娘が“プリンセス”に！ 愛情こもったバースデーの様子公開「お姫様やん！！可愛すぎ」「天使すぎる」
タレントの板野友美さんは11月10日、自身のInstagramを更新。娘の誕生日を、タレントのおのののかさん親子と一緒に祝ったことを報告しました。ファンからは祝福の声が寄せられています。
【写真】かわい過ぎる“プリンセス”たち
この投稿にファンからは、「ベビちん、お誕生日おめでとう！」「ドレス可愛くて本当にプリンセスだね」「普段からお姫様なベビちんがさらにお姫様になってて可愛すぎ 4歳も笑顔いっぱいな日々になりますように！」「天使すぎるよ」「お姫様やん！！可愛すぎ」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:勝野 里砂)
「本当にプリンセスだね」板野さんは「ベビちん4歳のBirthdayは.....誕生日が近い仲良しの、ののかちゃん @ononono_ka 親子と大阪旅行」とつづり、11枚の写真を掲載。ディズニーのアニメーション映画『塔の上のラプンツェル』のプリンセス・ラプンツェルに扮（ふん）した2人の子どもが写っています。板野さんは「誕生日前日は2人が大好きなラプンツェルのお部屋を…ママたちは髪を頑張って習得し2人のプリンセス誕生」とコメントしており、娘への愛情の深さがうかがえますね。
ハロウィンでもディズニーコスプレを披露板野さんは3日にもInstagramを更新し、娘とハロウィンを楽しむ様子を投稿していました。写真には、ふわふわのチュールスカートを身に着けた板野さんと、ディズニーのアニメーション映画『ふしぎの国のアリス』の主人公・アリスのドレスを着た娘が写っており、ハロウィンを満喫したことが伝わってきます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
