高校生が選んだ「今一番好きなテレビ番組」ランキング！ 2位は『それSnow Manにやらせて下さい』、1位は？
アイ・エヌ・ジーは、高校生向けトレンド調査「渋谷トレンドリサーチ 2025年秋号」を発表しました。調査は2025年9月3〜10日の期間、全国の高校生男女200人を対象にWebアンケート形式で実施されました。
本記事では、Z世代の高校生が選んだ「今一番好きなテレビ番組ランキング」上位の番組を紹介します。
出演者たちのリアルな青春模様と共感を誘う恋愛ストーリーが、メインターゲットである高校生の心をしっかりつかんでいます。
(文:浦岡 ミコ)
2位：『それSnow Manにやらせて下さい』2位はアイドルグループ・Snow Manによるバラエティー番組『それSnow Manにやらせて下さい』でした。振り付けを即興で“完コピ”して披露する「ダンスノ完コピレボリューション」をはじめ、彼らが体当たりで挑むユニークなロケ企画がSNSで話題に。グループファンはもちろん、テレビ好きの高校生など若い層に広く受け入れられ、人気の広がりを見せています。
1位：『今日、好きになりました。』シリーズランキング1位は、ABEMAの恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』シリーズ。数々の出演者の中でも“おひなさま”こと長浜広奈さんの登場が大きな話題を呼び、「恋の行方が気になる」と視聴者の注目を集めました。
