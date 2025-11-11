アメリカ・MLS(メジャーリーグサッカー)のインテル・マイアミに所属するリオネル・メッシ選手が日本時間10日、自身のSNSを更新。かつて所属したバルセロナの本拠地、カンプノウを訪問したことを報告しました。

メッシ選手と言えば、バルセロナの下部組織出身のスーパースター。同クラブでは672ゴールを記録し、ラ・リーガ制覇10回、チャンピオンズリーグ優勝4回、コパ・デル・レイも7度戴冠するなど輝かしい功績を残しました。

その後、2021年にはフランスの強豪パリ・サンジェルマンへ移籍。バルセロナ退団会見では、号泣しクラブ愛を示しました。そして2022年にはアルゼンチン代表を率いて悲願のワールドカップ優勝を経験。2023年には現在所属するマイアミに加入し、変わらず目覚ましい活躍を続けています。

メッシ選手は今回の投稿に、カンプノウのピッチに立つ写真と外からスタジアムを見上げる写真や動画を公開。また「昨夜、私は心から愛おしい場所に戻りました。私がとても幸せだった場所、あなたたちのおかげで世界一の幸せ者だと感じさせてくれた場所。いつか戻ってこられることを願っています…」と古巣クラブへの思いもつづりました。