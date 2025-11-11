俳優・中村雅俊さんと､俳優・五十嵐淳子夫妻の三女で、モデルの中村里砂さんが自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。



【写真を見る】【中村雅俊・五十嵐淳子夫妻の三女】 中村里砂 「夏終わる頃の」 オフショットに反響 「黒髪に白が素敵」「美しすぎるし、カッコよすぎます」





中村里砂さんは「夏終わる頃の」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、中村里砂さんが、白のチューブトップに白のスウェットパンツ姿で、白いファーがあしらわれたハンドバックを持った、オールホワイトのワントーンコーデで佇む姿が見て取れます。







この投稿にファンからは「可愛すぎてビビりました」・「言葉に出ないぐらい 綺麗です」・「黒髪に白が素敵で可愛いよ〜ん♥」・「美しすぎるし、カッコよすぎます」・「美しい 自信満ち溢れる表情が好きです」などの反響が寄せられています。





【 中村里砂さん プロフィール 】

出身地：東京都

血液型：A型

サイズ：身長 160cm





歌手･俳優の中村雅俊と､俳優の五十嵐淳子夫妻の三女｡

2013年より､ファッション雑誌『LARME』のレギュラーモデルなどを務める｡その後､タレントとしてバラエティ番組などにも多数出演し､活動の幅を拡げている｡







【担当：芸能情報ステーション】