¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥«¡¼¥É¤¬¶âÍ»¾¦ÉÊ²½¡¡1ËçÌó1000Ëü±ß¤Ë¹âÆ¡ª4Ç¯Á°¤Î50ÇÜ¤Ë
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ï£Î¡¡£Ó£É¡×¤Ï£±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¡¢¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥«¡¼¥É¤¬µÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£²ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛÄÌ¤ê¡¢Èà¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥É¤Î²Á³Ê¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ìîµå»Ë¾åºÇ¤â°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥É¤È¤¤¤¦¼ñÌ£¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥«¡¼¥É¤Î¹âÆ¤Ö¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¤Î²ÁÃÍ¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¿Íµ¤¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¡¢¡Ø£Ã£á£ò£ä¡¡£Ì£á£ä£ä£å£ò¡Ù¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢£²£°£±£¸Ç¯°Ê¹ß¤ÎÈà¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥É¤Î²Á³Ê¾å¾º¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥«¡¼¥É²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÏÊÌ³Ê¤ÎÂ¸ºß¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢£µ£°Ëç¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿£²£°£±£¸Ç¯ÈÇ¥Ü¥¦¥Þ¥ó¡¦¥¯¥í¡¼¥à¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥ê¥Õ¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥ë¡¼¥¡¼¥«¡¼¥É¤Ï¡¢£±£±·î£²Æü¤Ë£¶Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£²£µËü£²£°£°£°±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö£··î£³£±Æü¤Ë£³Ëü£²£°£°£°¥É¥ë¡ÊÌó£´£¹£³Ëü£´£´£°£°±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¤ï¤º¤«£´¤«·î¤Ç£²Ëü£¸£°£°£°¥É¥ë¡ÊÌó£´£³£±Ëü£·£¶£°£°±ß¡Ë¤â¹âÆ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢Æ±¤¸¥«¡¼¥É¤¬£²£°£²£±Ç¯¤Ë¤Ï£±£²£°£°¥É¥ë¡ÊÌó£±£¸Ëü£µ£°£´£°±ß¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤Ï¤Û¤Ü£µ£°ÇÜ¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¶áÇ¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¥ÉÅê»ñ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¹â¤ÎÅê»ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤ËºÇ¹â¤ÎÅê»ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¤Ï¤ä¶âÍ»¾¦ÉÊ¤È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Öº£¡¢Ã¯¤â¤¬µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÀäÄº´ü¤ÎÁª¼ê¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¦¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤º¡¢Èà¤ÏÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìîµå¤Ï¾ï¤Ë¥«¡¼¥É¼ý½¸¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Èà¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ñÌ£¼«ÂÎ¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥Ù¡¼¥¹¤â³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡Ö¤µ¤é¤Ë¡¢Èà¤ÏµÏ¿¤òÇË¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¤«¤Ë¡¢Èà¤Î²Á³Ê¤Ï²¼Íî¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢£²£°£²£°Ç¯°Ê¹ß¡¢ËèÇ¯¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Îò»Ë¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤Ç¤â»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¡¹¤Î¸í¤ê¤ò¾ÚÌÀ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤Èº£¸å¤âÃÍ¾å¤¬¤ê´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£