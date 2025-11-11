橋本環奈、サンタへ気遣い「プレゼントをベストテン方式に」クリスマスの思い出明かす
【モデルプレス＝2025/11/11】女優の橋本環奈が11月11日、東京・表参道ヒルズで開催された「表参道ヒルズ クリスマスツリー 点灯式」に出席。幼少期のクリスマスの思い出を明かした。
【写真】橋本環奈、透明感あふれる華やかドレス姿
表参道ヒルズ「OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS TREE 2025」のクリスマスツリー点灯式のゲストとして登壇した橋本。記憶に残っているクリスマスの思い出を求められると「小学校3年生ぐらいの時に、サンタさんに頼むプレゼントをベストテン方式にしたんです。『これ』と言ってもサンタさんが持ってこれない可能性もあると思って」と回顧。「1位から10位まで書いて窓に貼っていたんです。そしたら7位が来た（笑）。もちろん嬉しかったんですけど」と当時を懐かしんだ。
2025年を頑張った自分にあげたいご褒美は何か、という問いには「カニとか食べたいです」とコメント。そして「体が資本だなという風に思っていて、それこそ自分が食べるものであったり、そういうものが体を作っていくと思うので、できるだけ自分が食べたいもの、そして体にいいものを取り入れたいなという風に思っていて。海鮮がとにかく好きなので、全体的に冬の美味しいものが年内、12月に食べられればいいなと思います」と語った。
「新たに挑戦したいこと」という話題では、「世界遺産を観に行く！！」と書いたフリップを披露。「海外旅行とかが大好きなので、世界遺産を観に行きたいなと思って。ピラミッドとかマチュピチュとか。やっぱり有名なところは、体力があって元気なうちに色々回れたらいいなという風に思っています」と思いを馳せていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
