立憲民主党の本庄知史政調会長（衆院議員）が2025年11月10日にXで、日本維新の会代表で大阪府知事の吉村洋文氏の衆院予算委員会での質問の質をめぐる意見に対し、「大阪にご専念を」とコメントした。これに、異論が寄せられている。

吉村氏「議員定数削減したら声が届かなくなる！というけど...」

吉村氏は10日にXで、予算委での質問の質をめぐり、「予算委員会で総理のシカ発言撤回要求で時間を費やす。もう予算委員会は党首討論中心でいいんじゃないかな。担当大臣もいるわけだし」と指摘し、「予算委員会で総理に集中しすぎ」と批判した。

国会では首相に質問が集中しやすく、例えば7日の予算委の質問の回答者について、立憲の質問要旨によると、6人の質問者全員が答弁を求める大臣として首相を挙げていた。そのうち2人は首相のみを記載していた。

吉村氏は続けて、「議員定数削減したら声が届かなくなる！というけど、実際はこれ」とし、「自民も民主も国民に約束した。議員定数削減、まずは約束を実行せよ」と、自民党との連立の条件としても提示した議員定数削減の実現に向けたコメントにつなげた。

本庄氏は吉村氏のこの投稿を引用し、「お気持ちはさて置き、国会のことは国会にお任せください。大阪の皆様に選ばれた御仁は、大阪にご専念を」と皮肉った。

この投稿には、「国会のことは、日本国民全員のものではないのですか？」「失礼極まりない発言だな」「信じられへん発言」「国会の関係者以外は国会に口を出すな！ってことかな？」といった批判的な声が寄せられている。

吉村氏は、24年12月に日本維新の会の代表に選出された。吉村氏は、地域政党・大坂維新の会の代表でもあり、大阪府知事も務めているという「3足のわらじ」を履くことに懸念を示す声もあった。一方で、松井一郎・元大阪府知事同様、国会議員以外が国政政党の代表を務めることの妥当性を問う声もある。