６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の片寄涼太が１１日、都内で行われた眼鏡メーカー・増永眼鏡の特別展示「ＭＡＳＵＮＡＧＡ１９０５：Ｔｉｍｅｌｅｓｓ Ｖｉｓｉｏｎ」記者発表会に出席した。

創業１２０年の同社初となる試みで特別アンバサダーを務める片寄は、プレミアムモデルの眼鏡を身につけて登場。かけ心地について「職人さんの手作業で作られているのを感じる。眼鏡は工程が思った以上に多いことなど、知らないこともあった。人のぬくもりと歴史の重みを感じる眼鏡」と語った。

トークコーナーでは、同社のアートプロジェクト「ＭＡＳＵＮＡＧＡ１９０５ ｍｅｅｔｓ ＡＲＴＩＳＴＳ」に触れ、「アートの力と眼鏡のものづくりが、お互いを本物同士として認め合っているような展示になっている」と感服。報道陣から眼鏡のフレームに触れるポーズを多くリクエストされ「皆さんお気に入りなんですね」と白い歯を見せた。

記者発表会には、増永眼鏡の創業地・福井県出身で同社での勤務経験もあるアーティスト・前田紗希氏らも出席。特別展示は１３日まで行われる。