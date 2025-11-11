タミヤは、イベント「タミヤフェア2025」を11月15日、11月16日の2日間、ツインメッセ静岡（北館・南館）にて開催する。入場料は無料。

「タミヤフェア」は、プラモデルやRC（ラジオコントロール）カー、ミニ四駆、工作、スイーツデコレーションなどタミヤが展開する多彩な模型を「見て・作って・遊んで」体験できるイベント。“ホビーのまち静岡”の秋の一大イベントとして恒例行事となっており、今年も会場全体がホビーの魅力に包まれる2日間を楽しめる。

□「タミヤフェア2025」公式サイト

タミヤフェア 2025

開催日程：11月15日9時～17時・11月16日9時～16時

会場：ツインメッセ静岡（北館・南館）静岡市駿河区曲金3丁目1-10

入場料：無料

特別展示「田宮模型の仕事展」～田宮俊作の軌跡を辿る～

1946年の創業からまもなく80年を迎えるタミヤ。その発展を支えた元代表取締役会長・田宮俊作氏（2025年7月18日、90歳で逝去）の歩みを、木製模型の時代からRCカーやミニ四駆の誕生に至るまでの軌跡とともに紹介。著書「田宮模型の仕事」（文春文庫）に収録されたエピソードや貴重な資料を通じて、タミヤのものづくりの精神を振り返る。

「Honda F1」優勝60周年記念展示

1965年、F1世界選手権メキシコGPで日本車として初優勝を遂げた「Honda F1」。その歴史的勝利から60周年を記念し、1965年のメキシコGP優勝車「RA272」と1966年に参戦した「RA273」の実車が特別展示される。

タミヤが1967年に発売した「1/12 Honda F1（RA273）」は、その精密な再現度で世界的な評価を獲得した記念碑的なモデル。そんな模型史とモータースポーツ史を象徴する2台が時代を超えて並ぶ。

□「1/12 Honda RA273 （エッチングパーツ付）」のページ

学生模型展示「MOKEI CAMPUS タミヤフェア学生模型祭」

全国の大学模型サークルが集う「MOKEI CAMPUS（モケイ キャンパス）タミヤフェア学生模型祭」が初開催。若い世代のモデラーたちによる、自由な発想と創造力に溢れる作品が一堂に会する。

【出展予定大学サークル】

・大阪産業大学 模型製作同好会

・大阪電気通信大学 SF 研究会

・神奈川大学 模型研究会

・神奈川工科大学 特撮模型研究部

・関西大学 模型同好会

・京都産業大学 神山模型部

・近畿大学 プラモ研究会

・慶應義塾大学 慶應模型クラブ

・駒澤大学 モデラーズ

・静岡大学 模型プラモデルサークル

・千葉大学 千葉大模型同好会

・同志社大学 同志社模型研究会

・明治大学 模型部

・早稲田大学 模型研究会

（五十音順）

家族で楽しめる工作・操縦体験コーナー

会場内では、親子で楽しめる体験イベントが多数実施され、「工作教室」では、ミニ四駆の組み立てや粘土で本物そっくりのお菓子を作るスイーツデコレーションなど、ものづくりの体験が楽しめる。（※有料・お持ち帰りできます）。

また「操縦体験コーナー」では、RCカーや工作シリーズのリモコンロボットなどを用意。初めてでも安心して参加でき、模型を“動かす楽しさ”を体感できる。（※無料・お持ち帰りはできません）

