¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹µÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¤ÎºÊ¤Ç¡¢¸µ¥Õ¥ê¡¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¿¼ÄÅÎÜÈþ¤µ¤ó¤¬£±£±Æü¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ë¥¥Ã¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê£Â£å£ì£ì£Ë£é£ó£ó¡¡£Ã£ï£ò£ð£ï£ò£á£ô£é£ï£î¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ë¥¥Ã¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö£±£±·î£±£±Æü¤è¤êµÆÃÓÎÜÈþ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³Äó·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¡¢¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¤¬¶ÈÌ³Äó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢£Î£È£Ë¡¡£Å¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Î£²£±ÂåÌÜ¡Ö¤¦¤¿¤Î¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡×¤Ç²Î¼ê¤Î¾®Ìî¤¢¤Ä¤³¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¿Ü¹õÀ¶²Ú¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎÜÈþ¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç»þÂå¤Ë»¨»ï¤ÎÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¡¢£²£°£°£¸Ç¯¤Ë³ØÆâ¤Î¥ß¥¹¥³¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥§¥ê¥¹¥È¥í¥ó¥²¥¹¥È¡×¤Ëµ±¤¯¡££°£¹Ç¯¤Ë²¬»³ÊüÁ÷¤ËÆþ¼Ò¡££±£°Ç¯¤ËÂà¼Ò¤·¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£ÍºÀ±¤È£²£°£±£¶Ç¯£¶·î¤Ë·ëº§¤·¡¢£±£¹Ç¯£··î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£