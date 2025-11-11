フジテレビ系ドラマ「silent」や「海のはじまり」などヒット作を手掛けたことで知られる村瀬健プロデューサー（51）が11日までに自身のインスタグラムを更新。8日に53歳で死去した日本テレビの菅谷大介（すがや・だいすけ）アナウンサーを追悼した。

かつて日本テレビ社員だった村瀬氏は「菅谷はがんになったとき、『このためにアナウンサーになったのかもな。この経験を伝えるためにアナウンサーになったのかも』って言ってた」と明かし、「僕は病気になったとき、このためにドラマプロデューサーになったなんて思えなかった。心の底から凄いと思った」と回想した。

また「17年前、菅谷が僕の人生で一番大切な日を救ってくれて、最高の日にしてくれたこと、永遠に忘れません。あのときは本当にありがとう」と感謝し、「その恩を返せないままでごめんな。向こうで会えたときに改めてお礼をさせてもらうよ。ほんとにほんとにお疲れさまでした。ゆっくり休んでね。君の同期であることを誇りに思って生きていきます。ほんとに、ほんとに、ありがとう」と記した。

2022年にすい臓がんで闘病していることを公表していた菅谷さんは8日午後1時6分、消化管からの出血のため都内の病院で死去した。