女優の水野美紀（51）が11日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。夫にまつわる“奇跡”について語った。

水野は2016年に、俳優、イラストレーターとしても活動する唐橋充と結婚。この日水野は、夫が10年間歯科治療を続けていることを明かし、わざわざ自宅から遠方の歯科医院に通う夫への不満を、淡々とぶちまけていた。

さらに水野は、夫が痔の手術直後に自転車に乗ろうとしたエピソードを披露。水野は「これも結構ずーっと10年ぐらい、だましだまし治療をしないでいたから大きくなっちゃって、大手術になっちゃった」と説明。「退院してから“1週間は安静にしててください”“寝ててください”ってお医者さんに言われてた」と振り返った。

しかし「図書館に10冊ぐらい借りてきた絵本があって、それの期限があったから、“今日返しに行かなきゃいけない”って。私も仕事に行く準備をしてたから、“1本電話を入れれば、図書館も事情を言えばちょっとぐらい延ばしてもらえるから、安静にしてなきゃダメだ”って言い聞かせた」と話した。

そこで夫が図書館に連絡を入れたものの「そしたら、いいけど1冊だけ借りる予約が入ってるから、“それだけは返しに行かなきゃいけない”って言い出して、その絵本のタイトルが“うごいちゃだめ！”」と明かすと、一同は爆笑。拍手が起こった。

スタジオでは口々に「ウソつけ」「かわいい」「凄い」などの声が上がったが、水野は「こういう奇跡を起こす人なんです。これは私が返しに行きました」と報告。番組MCの「ハライチ」澤部佑が「このタイトルを見ても、ご主人は止まらないんですね？」と確認すると、水野は「“これだけは返しに行く”って言って」と笑っていた。