「大相撲九州場所・３日目」（１１日、福岡国際センター）

前相撲が行われ、モンゴル出身のバトルツェゲ・オチルサイハン（２３）＝伊勢ケ浜＝が第６３代横綱「旭富士」のしこ名で初土俵を踏んだ。天昇山（玉ノ井）を寄り切り白星で飾った。

相手はモンゴル出身、東洋大で実績を残し、１９７センチ１７３キロと既に関取級の実力があるとの評判だったが問題にしなかった。やや立ち遅れたが両前みつをつかんで、危なげなく寄り切った。

旭富士は特に表情を変えず、勝ち名乗りを受けた。部屋の方針で多弁を控えるよう指導されており、緊張を問われ「ないです」と、旭富士のしこ名を呼ばれたことを「慣れていない感じ」と、喜びを問われ少し考えて「はい」と答えた。

過去に「小錦」の例があるが、新弟子が横綱のしこ名を受け継ぐのは極めて異例。神奈川・旭丘高校を経て伊勢ケ浜部屋の研修生となった２１年当時の師匠が元旭富士（現宮城野親方）で、今夏に先代の希望で付けることが決まったという。

既に伯桜鵬、熱海富士、義ノ富士ら部屋の関取衆と互角に渡り合い、“史上最強の新弟子”の異名も知られている存在だった。

師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）は「長く辛抱してくれた。（アマチュア相撲で）タイトルがなくても、相撲部屋で稽古を積めば強くなることを証明してほしい」と活躍を願った。そして「それほど騒ぐ必要はないんじゃないか。入ったばかりの新弟子が注目されても困る」と報道陣をたしなめた。

宮城野親方は「（入門から）４年半、ここまでやるのは大変なこと。実力もつけてきた。辛抱して頑張ってきた思いがあればもっと上を目指せる。しこ名をつけることで自覚して今以上に頑張ってくれると思った。大関、横綱？そこまではいってほしいですね。１〜２年前から部屋で一番強い」と、旭富士のしこ名を託した理由を明かした。