車で神戸を訪れる人にぴったりのデジタルスタンプラリーが期間限定で実施されている。「神戸まちなかパーク＆ライド」の実証運行実験で、11月7日から12月7日まで。対象駐車場を利用し、連節バスやシェアサイクルなどでまちなかを巡ると、スタンプ数に応じて駐車料金が割引され、最大で無料となる仕組みだ。



【写真】バスの車内にはQRコードが…

神戸の都心部では休日の自動車渋滞が深刻な課題となっており、その緩和を目的として行われている。中央区内7カ所の駐車場を拠点に、神戸の都心とウォーターフロントを結ぶ連節バス「ポートループ」やシェアモビリティ「LUUP」、「コベリン（シェアサイクル）」を活用。提携店舗や観光スポットを巡りながらスタンプを集めることで、楽しみながらお得に神戸の街を満喫できる。



実際に記者もスタンプラリーに参加して、神戸の街を巡ってみた。神戸の中心部・生田神社近くの対象駐車場に駐車し、連節バス「ポートループ」に乗ったほか、センタープラザの店舗や阪急神戸三宮駅高架下のレストランを利用。散策を終えてパーキングに戻ると、平日最大800円の駐車場料金が、集めたスタンプ分で無料となった。



「神戸まちなかパーク＆ライド」のスタンプラリーは、提携駐車場などでサイト「Be Kobe Fun＋」のQRコードを読み取り、サイトにアクセス。「神戸まちなかパーク＆ライド」を選択して始められる。無料だが会員登録が必要。駐車場・乗り物・お店を巡って集めたスタンプ数に応じて駐車料金が割引される仕組み。スタンプ2個で400円割引、3個で800円割引、4個で1200円割引となり、割引額がその日の駐車料金の上限額を超えると、実質的に駐車料金が無料となる。



スタンプはポートループ・LUUP・コベリンといった交通機関を利用するほか、「神戸みなと温泉 蓮」「KIITO デザイン・クリエイティブセンター神戸」「TOTTEI PARK」「AQUARIUM×ART atoa アクアリウム バイアート」「神戸ポートタワー」などのスポットで獲得できる。



問い合わせは実施団体のKOBEモビリティ共創協議会（神戸市、イーエスプランニング、ケー・シー・エス、神戸新聞社、デンソーテン）まで。grm-tnip-bekobefun@jpgr.denso.com