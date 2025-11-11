Íñ¤òºÎ¤ë¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ï¡¢À¸¸å1Ç¯È¾¤Ç½èÊ¬¤µ¤ì¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡©¤½¤ó¤Ê·Ü¤ò¥Ú¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ª·Þ¤¨¢ªÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È½ªÀ¸»ô°é¡É¤ÎÎØ
¸½Ìò¤ò½ª¤¨¤¿ºÎÍñÍÑ¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ï¡ÖÇÑ·Ü¡Ê¤Ï¤¤¤±¤¤¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Â¿¤¯¤¬À¸¸å1Ç¯È¾¤Û¤É¤Ç½èÊ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÇÑ·Ü¡É¤ò°ú¤¼è¤ê¡¢Ì¿¤ò¤Ä¤Ê¤°ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿YouTubeÆ°²è¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¤Ç¤âËèÆüÍñ¤ò»º¤à¥Ë¥ï¥È¥ê¤µ¤ó¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯±Â¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ó·Ü¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö¥Á¥¥ó¥º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¡Ê@-ChickensChannel¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÆ£ÅÄ¤µ¤ó¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢»³Íü¸©¤ÎÊüËÒÍÜ·Ü¾ì¡ÖÉ´·Ü±à¡×¤Ç°ú¤¼è¤Ã¤¿ÇÑ·Ü¤Ë¡ÈËü·ë¡Ê¤Þ¤æ¡Ë¡É¤µ¤ó¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤ÆÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
"ÇÑ·Ü¥¼¥í"¤Ë¼è¤êÁÈ¤à
º£²óÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÇÑ·Ü¤ò°ú¤¼è¤ê¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»³Íü¸©¤Ë¤¢¤ëÊüËÒÍÜ·Ü¾ì¡ÖÉ´·Ü±à¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏºÎÍñ·Ü¤ò¥ï¥¤¥ä¡¼À½¤Î¶¹¤¤¥±¡¼¥¸¤ËÌ©½¸¤µ¤»¤Æ»ô°é¤¹¤ë"¥Ð¥¿¥ê¡¼¥±¡¼¥¸»ô¤¤"¤¬¼çÎ®¤Ç90¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡ÖÉ´·Ü±à¡×¤Ï¿ô¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê"ÊüËÒÍÜ·Ü¾ì"¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÑ·Ü¤Ï¥¹¡¼¥×¤ä²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ë¤Ï»È¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¼ûÍ×¤¬Äã¤¯¡¢¡Ö¿ô½½±ß¤Ê¤É°Â²Á¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¥´¥ß¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¡×¤ÈÆ°²èÆâ¤ÇÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºÎÍñÍÜ·Ü¤Ç¤ÏÇÑ·Ü¤»¤º¤Ë¤Ï»ö¶È¤¬À®¤êÎ©¤¿¤º¡¢°Â²Á¤ÇÍñ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÉ´·Ü±à¡×¤ÏÇÑ·Ü¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤½ªÀ¸»ô°é¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÑ·Ü¤Î¥¨¥µÂå¤ò´óÉÕ¤Ç½¸¤á¤¿¤ê¡¢ÇÑ·Ü¤Î¾ùÅÏ²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æü¥ÇÑ·Ü¥¼¥íü¥¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢É´·Ü±à¤ÎÂåÉ½¡¦¾®Âô¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¾®Âô¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Î»Ò¤ò°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¿·¤·¤¯·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖËü·ë¡Ê¤Þ¤æ¡Ë¡×¤µ¤ó¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡¢¤¢¤º¤µ¤È¤¤¤¦¼ïÎà¤ÎÇÑ·Ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°ú¤¼è¤ëÁ°¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖËü·ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÇÑ·Ü¤È»ô¤¤¼ç¤ò¡È·ë¤Ó¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡ÈËü·ë¡É¤ÈÌ¾¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£½Ð¿È¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤¬¡ÈÉ´·Ü±à¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÈÉ´¡É¤è¤êÂ¿¤¤¡ÈËü¡É¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡ÈËü·ë¤Á¤ã¤ó¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØËü·ë¤µ¤ó¡Ù¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÇÑ·Ü¤ò»ô°é¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤
¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼º£²óÇÑ·Ü¤ò°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥Á¥¥ó¥º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È3±©¤Î»ó·Ü¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Æ¤ËºÇ°¦¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¡¦¥¢¥í¡¼¥«¥Ê¤ÎÍë¡Ê¤é¤¤¡Ë¤¬Çò·ìÉÂ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
¥¢¥í¡¼¥«¥Ê¤Ï¤º¤Ã¤È»ô¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç°´ê¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ÎºÇ°¦¤Î·Ü¤È¤ÎÊÌ¤ì¤¬¿É¤«¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤¦¥¢¥í¡¼¥«¥Ê°Ê³°¤Î¼ïÎà¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É8·î¤Ë²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦Æ£ÅÄ¤µ¤ó¡£9·î¤«¤é¤Ï¡È¥Ë¥ï¥È¥ê³èÆ°²È¡É¤È¤·¤Æ¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¡ÊÆ°ÊªÊ¡»ã¡Ë¤ä¿©°é¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌîÎÉ¸¤¤äÌîÎÉÇ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½èÊ¬¤µ¤ì¤ë»º¶ÈÆ°Êª¤â¥Ú¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»ô¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£ËÍ¼«¿È¤¬"ÇÑ·Ü¤ò»ô¤¦¥â¥Ç¥ë"¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»Ñ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¿¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´¤¦¤Ç¤¤ë¥Ë¥ï¥È¥ê¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¡ÊÆ°ÊªÊ¡»ã¡Ë¤È½ªÀ¸»ô°é
Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤ä½ªÀ¸»ô°é¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Ëü·ë¤µ¤ó¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿ÍÜ·Ü¾ì¡ÖÉ´·Ü±à¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖºÎÍñ·Ü¤¬1Ç¯È¾¤È¤¤¤¦Ã»´ü´Ö¤Ç½èÊ¬¤µ¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤¬¿Ê¤à¤ÈÍñ¤äÆù¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤º¤¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤ÏÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¼«¿È¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¡ÖÇÑ·Ü¡¢»ä¤â·Þ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¤â¤Þ¤¿ÏÃÂê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÇÑ·Ü»ô°é¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë»×ÁÛÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î²Ä°¦¤µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êÌ¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ê¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íñ¤òÀ¸»º¤¹¤ëÌòÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤Êª¤È¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ÇÑ·Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤³¤È
Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÇÑ·Ü¤Ç¤¢¤ëËü·ë¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢Àè½»¤Î2±©¤È¤Î´Ø·¸¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¾ï¡¢¿·¤·¤¤»ó·Ü¤ä¤Ò¤è¤³¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¥Ë¥ï¥È¥êÆ±»Î¤¬ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÂè°ì¤Ë¤¹¤Ç¤ËÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë2±©¤Î»ó·Ü¡¢ÇÈÎ±¤Á¤ã¤ó¡Ê¤Ï¤ë¡¦¥Ö¥é¥Þ¼ï¡Ë¤È¼ÓÍå¤Á¤ã¤ó¡Ê¤µ¤é¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥·¥ë¥¡¼¼ï¡Ë¤È¤ÎÁêÀ¤ò¿µ½Å¤Ë¸«¶Ë¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î2±©¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯µ¤¤¬¼å¤¤¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Î¶¯¤¤»Ò¤ò·Þ¤¨¤ë¤è¤ê¡¢¼å¤¤»Ò¤Ê¤é¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÍÜ·Ü¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¸µµ¤¤Ê»Ò¤è¤ê¤â¼å¤¤»Ò¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤³¤Çº£²óÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤ÀËü·ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤º¤µ¡×¤È¤¤¤¦É´·Ü±à¤Î¼çÎÏÉÊ¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢Èæ³ÓÅª¿Í²û¤³¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥ï¥È¥ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖËü·ë¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î·²¤ì¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë¥Ó¥Ó¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢Àè½»¤Î2±©¤¿¤Á¤¬¤Þ¤À´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÉáÃÊ¤Ï¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥Ã¥È¥±¡¼¥¸¤Ç»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥µ¤ä¿å¤ò°û¤á¤ë¾ì½ê¤òÁý¤ä¤·¤ÆÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤º¤Ã¤È¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ë¤¤¤ë¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±»¶Êâ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ÈÃç´Ö°Õ¼±¤¬¤Ç¤¤ÆÍè¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÇÑ·Ü¤òµß¤¤¤¿¤¤
ÇÑ·Ü¤È¤Ê¤êÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿Ëü·ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤âËèÆüÍñ¤ò»º¤à¤Î¤À¤½¤¦¡£ºÎÍñ·Ü¤Ï·ÐºÑÀ¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¾®¤µ¤ÊÂÎ¤ÇÂç¤¤ÊÍñ¤ò»º¤à¤è¤¦¤Ë²þÎÉ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯±Â¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÎÍñ·Ü¤ÏÍñ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç3±©¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È±Â¤Î¸º¤ê¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯Áá¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂ¾¤Î¥Ë¥ï¥È¥ê¤ÈºÎÍñ·Ü¤È¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÍÜ·Ü¾ì¤Ç¤ÏÁð¤äÃî¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»¶Êâ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¹¥¤¤Ê¤À¤±Áð¤äÃî¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë°ú¤¼è¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î·Ü¤Ë¡¢¤³¤ÎËÜÍè¤Î¹ÔÆ°Íßµá¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤ªÊ¹¤¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ë¥ï¥È¥ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä»ô°éÊýË¡¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¥Ë¥ï¥È¥ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÆ£ÅÄ¤µ¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¾®³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥ë¥Õ¥§¥¢¤ÎÏÃ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ë¥ï¥È¥ê¤Õ¤ì¤¢¤¤¶µ¼¼¡¢Äã³ØÇ¯¤äÌ¤½¢³Ø»ù¤Ë¤Ï¿¨¤ì¹ç¤Ã¤Æ¥Ë¥ï¥È¥ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦ÂÎ¸³¼ø¶È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÀèÀ¸Êý¡¢¤¼¤Ò³°Éô¼ø¶È¤È¤·¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×