「ポケパーク カントー」が2026年2月5日にオープン決定！ 体験気分が味わえるトレーラーが公開
よみうりランド遊園地内に誕生するテレビアニメ『ポケットモンスター』初の常設施設「ポケパーク カントー」のグランドオープン日が2026年2月5日（木）に決定。一足先に体験気分が味わえるトレーラーが公開された。
【動画】オープンが待ち遠しい！ 「ポケパーク カントー」トレーラー
■チケット販売開始日も発表！
「ポケパーク カントー」は、約2．6ヘクタールの広さを有する敷地内で600匹を超えるポケモンと出会い、さまざまなイベントを一緒に体験することができる屋外常設施設。
今回公開された90秒のオフィシャルトレーラーでは、「ポケパーク カントー」に訪れた人々が、「ポケモンフォレスト」でたくさんのポケモンと遊んだり、「ポケモントレーナーズマーケット」でショッピングを満喫している様子。ジムでショーに参加するシーン、バトルコートで熱狂している瞬間など、本施設を楽しんでいる様子がワンカットでギュッとまとめられている。
また、オフィシャルトレーラーの公開とあわせて、「ポケパーク カントー」のチケット販売開始日が11月21日（金）に決定したことも発表された。
チケットはオリジナルグッズ付きの「エリートトレーナーズパス」または「トレーナーズパス」の2種類があり、いずれもよみうりランドにも入園することが可能となる。販売スケジュールや料金など、詳しい内容は公式サイトをチェックしてほしい。
★「エリートトレーナーズパス」＆「トレーナーズパス」の詳細は下記画像参照
