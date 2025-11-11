宮地エンジ、今期経常を17％上方修正

宮地エンジニアリンググループ <3431> [東証Ｐ] が11月11日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比35.2％減の29.9億円に落ち込んだ。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の41億円→48億円(前期は94.9億円)に17.1％上方修正し、減益率が56.8％減→49.5％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比63.0％減の18億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比56.0％減の14.6億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の16.0％→10.4％に大幅低下した。



株探ニュース

