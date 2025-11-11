Suicaのペンギン、2026年度末で“卒業” 新キャラにバトンタッチ予定 各種キャンペーンを実施
JR東日本は11日、交通系ICカード『Suica』のイメージキャラクターとして親しまれてきた「Suica のベンギン」が、2026年度末で“卒業”することを発表した。
【写真】存在感バツグンの『Suicaのペンギン Yogibo Hugger』
「Suica のベンギン」は、かわいい見た目から多くの人たちに愛され、「Suica」の認知度向上、利用促進に大きく貢献。2001年から25年にわたり、イメージキャラクターを務め、“卒業”を迎える2026年度末に向けて、JR東日本は、「これまでのご愛顧への感謝をお伝えするため、ファンの皆さまへ向けた各種キャンペーンを実施します」としている。
なお、新たなキャラクターについては、卒業のタイミングでバトンタッチとしているが、現状未定となっている。
■「Suicaのベンギン」作者・坂崎千春氏コメント
2001年に「Suica」のイメージキャラクターとして選んでいただいたとき、とてもうれしく誇らしかったのを覚えています。ポスターやCMに登場しグッズになり、多くの方々に愛され、「Pensta」というショップもできました。
25年という長い時間、「Suicaのペンギン」として歩むことができて幸せでした。最後の1年も精一杯務めさせていただきます。応援してくださった皆さま、今まで本当にありがとうございました。
