トランプ米大統領（右端）も立ち会い、先月下旬にタイとカンボジアは和平宣言に署名していた/Mohd Rasfan/AFP/Pool/Getty Images

（CNN）タイ軍の複数の兵士が10日、国境での地雷の爆発で負傷したことを受け、同国は隣国カンボジアとの和平合意の履行を一時停止すると発表した。この合意はトランプ米大統領の監督の下、先月マレーシアで署名された。

タイとカンボジアは7月、5日間にわたる国境紛争を繰り広げた。紛争により国境の両側で数十人が死亡、約20万人が避難を余儀なくされていた。

両国首脳はトランプ氏と電話会談を行った後、7月28日に最初の停戦合意に達した。その後、10月下旬にマレーシアで行われた式典で、トランプ氏とマレーシアのアンワル首相が立ち会い、タイとカンボジアは和平宣言に署名した。

タイ軍のウクリス・ブンタノンダ最高司令官は10日、同軍のフェイスブックへの投稿で、「カンボジアが『敵対的』ではないことを明確かつ誠実に示すまで、すべての合意を停止する」と明言。タイのアヌティン首相も「これまで実施してきた措置は現時点で、明確な状況が明らかになるまで停止とみなされるべきだ」と述べた。

この大規模な方針転換は10日、タイ兵4人が地雷の爆発で負傷したことを受けてのものだ。爆発はタイ北東部シーサケート県にある不安定なカンボジアとの国境付近で発生した。

軍によると、爆発で兵士1人が右足を切断し、もう1人が脚に破片の傷を負った。タイ王国軍の報道官によれば、爆発は部隊が「頻繁に通行するルートを定期巡回中」に起きたという。

タイはカンボジア側が有刺鉄線のフェンスを撤去し、新たな地雷を敷設したと非難した。フェンスの撤去は9日に確認されたとしている。

CNNは、カンボジア軍が新たな地雷を敷設したという主張を独自に検証することはできていない。

カンボジア政府は声明で、「疑惑を断固として否定する」と述べ、新たな地雷は「敷設しておらず、今後も決して敷設しない」と付け加えた。

カンボジア外務省は声明の中で、「1970年代から80年代にかけてのカンボジア内戦による30年近くにわたるカンボジア・タイ国境沿いの地雷原のほとんどは、今なお除去されていない。困難な地形と、国境地帯の境界が未確定な状態にあることが原因だ」と指摘した。

カンボジア国防省の報道官は11日、地雷爆発後に両軍が連絡を取り合ったと説明。現在は「落ち着いた状況が続いている」と述べた。

タイ側からの和平合意停止の発表を受け、カンボジア人捕虜18人の暫定的な釈放の実現にも疑問符が付いている。当初捕虜らは、和平の宣言に基づいて引き渡しが予定されていた。