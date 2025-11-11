°ÂÅÄ¸²¡¡ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Î»àµî¤òÅé¤à¡Ö¤ª¼Çµï¤ò¤¤¤Ä¤«¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤é¤ÈÌ´¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°ÂÅÄ¸²¤¬£±£±Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¹£²¡Ë¤Î»àµî¤òÅé¤ó¤À¡£
¡¡¹õÂôÌÀ´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ÖÍÑ¿´ËÀ¡×¡ÖÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡×¡Ö±ÆÉð¼Ô¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¼çºË¤¹¤ë¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤Ç¸å¿Ê¤ò°é¤Æ¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£±ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î»àµî¤Ë°ÂÅÄ¤Ï¡Ö³ð¤¦¤Ê¤é¡¢¤ª¼Çµï¤ò¤¤¤Ä¤«¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤é¤È¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¶¦±é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌ´¤ß¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È°¥Åé¤Î°Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£