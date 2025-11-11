´ßËÜ¤æ¤á¤Î¡¢²¼ËÌÂôSHELTER¤ÇÌ¥¤»¤¿Ç®¶¸¡Ö»ä¤È¤È¤â¤Ë°ìÀ¸ºÐ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
´ßËÜ¤æ¤á¤Î¤¬¡¢11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÅìµþ¡¦²¼ËÌÂôSHELTER¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖÈòÆñÓïÓï¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û´ßËÜ¤æ¤á¤Î¡¢²¼ËÌÂôSHELTER¸ø±é¡ÊÁ´21Ëç¡Ë
2023Ç¯11·î¤Ë¤Ä¤Ð¤¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤òÂ´¶È¤·¡¢2024Ç¯4·î¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ»ÏÆ°¤·¤¿´ßËÜ¡£¼«¤éºî»ì¤·¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤È¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò½Å¤Í¡É´ßËÜ¤æ¤á¤Î¤Î²»³Ú¡É¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢11·î18Æü¤Ë½é¤ÎCDºîÉÊ¤È¤Ê¤ë1st EP¡Ø»ÍÈ¾À¤µª - EP¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£´ßËÜ¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¢¤ë²¼ËÌÂôSHELTER¤Ë½é¤á¤ÆÎ©¤Á¡¢4¥Ô¡¼¥¹¤ÎÀ¸¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¿·ºîEP¤Î³Ú¶Ê¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿Ç®¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ¾ì¤ÏÄ¶Ëþ°÷¡£³«±é»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢´üÂÔ´¶¹â¤Þ¤ë´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ë´ßËÜ¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£´ßËÜ¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤Î²»³Ú¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëVOLA & THE ORIENTAL MACHINE¤ÎÆê¸¶±Ñ²ð¡ÊG¡Ë¡¢¤¨¤é¤á¤°¤ß¡ÊB¡Ë¡¢Ã»¥Ñ¥ó¡ÊDr¡Ë¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ä8·î¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖLuckyFes'25¡×¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´ßËÜ¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¶¯ÎÏ¤ÊÉÛ¿Ø¤À¡£
¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥Ç¥Ë¥à°áÁõ¤Î´ßËÜ¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ê¡¢¥·¥ó¥»¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ö¤ª¤¤¤Ç¤Þ¤»»ÍÈ¾À¤µª¡×¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÇÁÖ²÷¤Ë´ÑµÒ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿´ßËÜ¤Ï¡Ö¿´¤ËSUNNY¡×¤Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥®¥ó¤Ë¥Ý¥Ã¥×¤Ë¥Õ¥í¥¢¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¡£Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿·¶Ê¡Ö¤·¤«¤¯¤¤±À¡×¤ò¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç½éÈäÏª¡£Èà½÷¤ÏÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ê¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Á¥å¡¼¥ó¤ò´ÑµÒ¤ËÆÏ¤±¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÖËÜµ¤¤Ç²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤Ë´ÑµÒ¤Ë°§»¢¤·¤¿´ßËÜ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ËÌá¤ë¤È¡ÖDelete¡×¤ÇÀÚ¤Ê¤¯¤â¿´ÃÏ¤¤¤¤À¤³¦´Ñ¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£Â³¤±¤Æ¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖBLUEMOON BLUES¡×¤òÈäÏª¤·¡¢ÌÂ¤¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë´õË¾´¶¤ò´¶¾ð¤ò¿Ì¤ï¤»¥¨¥â¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÇ®¾§¤·¤¿¡£¡Ö¥æ¡¼¥¢¡¼¥¢¥¤¡×¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥ô´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¡¢´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥í¥Ã¥¯¤·¤¿¡£
MC¥¿¥¤¥à¤Ç´ßËÜ¤Ï¡Ö11·î18Æü¤Ë½é¤ÎCD¡¢1st EP¡Ø»ÍÈ¾À¤µª - EP¡Ù¤¬È¯Çä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡º£¤Þ¤ÇÇÛ¿®¤À¤±¤Ç¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¾Æ¤¤ÇCD¤ò¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Èºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¶È¼Ô¤µ¤Þ¤ËÈ¯Ãí¤·¤ÆCD¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¼«Âð¤Î¶á¤¯¤Î¥ì¥³¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤êÍ½Ìó¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ½éCDºîÉÊ´°À®¤Î´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¤À¤«¤éº£Æü¤Ï¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÇÁ´¶Ê¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢´ÑµÒ¤âÂç¤¤Ê´¿À¼¤Ç¸Æ±þ¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥«¥é¡¼¤Î³Ú¶Ê¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤ë´ßËÜ¤Ï¡¢¡ÖÀÅÅÅµ¤¥Ñ¥Á¥ê¡×¤Ç½ÂÃ«·Ï¥Ý¥Ã¥×¤ò²¼ËÌÂô¤Ë¶Á¤«¤»¤ë¡£¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ï¤Ã¤Ô¤¤¡×¤ÇÍ¥¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤òÁÕ¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÇ®¤Î¤¢¤ë·¯¤Ï¡×¤Ç¤Ï²º¤ä¤«¤Ê¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥µ¥¦¥ó¥É¤òÆÏ¤±¤ë¡£¥¹¥í¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡Öµã¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤Î¶¯¤µ¤È¼å¤µ¤ò²¹¤«¤¯ÎÏ¶¯¤¯²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
MC¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢´ßËÜ¤Ï25ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î»×¤¤¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Öº£²ó¤ÎEP¤Ç5¶Êºî¤Ã¤ÆÁ´Éô²Î»ì¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Î»ì¤ò½ñ¤¯¤È¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£¡¢25ºÐ¤À¤«¤é¡Ø»ÍÈ¾À¤µª - EP¡Ù¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¶¯¤¯»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿Æ¤ËÄ¹À¸¤¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÖÁ°¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤¬ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¼«Î©¤·¤Æ¹Ô¤±¤Ð¹Ô¤¯¤Û¤É¡¢¡É¿Æ¤è¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»ä¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âºÐ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢±Ê±ó¤Ë¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢»ä¤¬85ºÐ¤Î¤È¤¤Ë½ñ¤¯²Î»ì¤ò¤¢¤Ê¤¿Ê¹¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤òº£ÆüÅÅ¼Ö¤Ç¤³¤³¤ØÍè¤ë¤È¤¤Ë¤Õ¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤âÆ±¤¸¤À¤«¤é¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¿Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¡Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¡Ë¡¢ÌÀÆü¤Ë¤Ï¤Þ¤¿ÌÀÆü¤Î»ä¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤É¤¦¤«¤ß¤ó¤Ê¤âÀ¸¤Â³¤±¤Æ¡¢»ä¤È¤È¤â¤Ë°ìÀ¸ºÐ¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¡¢´ßËÜ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤ÎÄ¹¼÷¤ò´ê¤¤¡¢´ÑµÒ¤âÂç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç»¿Æ±¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
µ¤¤Å¤±¤Ð¥é¥¤¥Ö¤â¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ËÆÍÆþ¡£´ßËÜ¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¥ß¥Ã¥É¥Æ¥ó¥Ý¤Î¥®¥¿¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖYoulinyang¡×¡ÊÆÉ¤ß¡¦¥æ¡¼¥ê¥ó¥ä¥ó¡Ë¤òÈäÏª¤·¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢¤ß¤ó¤Ê·ý¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤«¤é¡ÖTEKKEN(♡)¡×¤ò¥É¥í¥Ã¥×¡£¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤Ç´ÑµÒ¤Ï¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£¼ÀÁö´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡Ö¤ê¡§¤¹¤¿¡¼¤È¡×¤Ç²ñ¾ì¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó¤Ë¹â¤á¤ë¤È¡¢Â³¤±¤¶¤Þ¤Ë¡Ö¤Ê¤°¤µ¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×¤òÅê²¼¡£´ßËÜ¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÄü¤á¤º¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯»×¤¤¤òÇ®¾§¡£Á´´ÑµÒ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¥¢¥²¤Þ¤¯¤ê¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Ï¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î´ÑµÒ¤Ï¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²Â³¤±¤ë¡£´ßËÜ¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥®¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥·¥«¥´¡×¤ò¥Ö¥Á¤«¤Þ¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¡£
MC¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢1st EP¡Ø»ÍÈ¾À¤µª - EP¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢11·î20Æü¤Ë¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¡¢11·î30Æü¤Ë¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÃÓÂÞÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ´ßËÜ¤Ï¡Ö½ª¤ï¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤¿¼¡²ñ¤¨¤ë¤È»ä¤Ï¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Àµ¿¿ÀµÌÃºÇ¸å¤Î¶Ê¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤Ë¸ì¤ë¤È¡¢¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¿É¤¯¤Ê¤¤¥Ï¥Ã¥«¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥¿¥¤¥È¤Ë¼ÀÁö¤·¤Æ¤¤¤¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¾å¤Ç¡¢´ßËÜ¤Ï¸½¾õ¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¤»×¤¤¤ÈÌ²¤ì¤Ê¤¤Ìë¤ËÉâ¤«¤Ö´¶¾ð¤òÍí¤á¤ÆÇ®¾§¤¹¤ë¡£µ¤Ç÷¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´ÑµÒ¤â¥Ö¥Á¥¢¥¬¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÇ®¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë´ßËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢¾¯¤·µã¤¤½¤¦¤À¤è¡£Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë´ÑµÒ¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¡Ö¤Ç¤âº£¤Ïµã¤«¤º¤Ë¡¢10Ç¯¸å¤ËÎÞ¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê10Ç¯¸å¤Þ¤Ç¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢´ßËÜ¤æ¤á¤Î¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢´ÑµÒ¤âÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¥é¥¤¥Ö¤ÏÄù¤á³ç¤é¤ì¤¿¡£
¿¤Ó¤ä¤«¤Ç¶¯¤µ¤ÈÍ«¤¤¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò»ý¤Ä´ßËÜ¤Î¥ô¥£¥ô¥£¥Ã¥É¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ï¡¢´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¤¬¤Ã¤Á¤êÄÏ¤àÀâÆÀÎÏ¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿4¿Í¤Î±éÁÕ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢Àµ¡¹Æ²¡¹¤È²»³Ú¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿´ßËÜ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤µ¤»¤ëÇ®¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´ßËÜ¤æ¤á¤Î¤Î²»³Ú¤ÎÎ¹¤Ï¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£´ßËÜ¤Îº£ÅÙ¤Î³èÆ°¤Ë´üÂÔ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
´ßËÜ¤æ¤á¤Î YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡https://www.youtube.com/@yumeno_kishimoto
´ßËÜ¤æ¤á¤Î YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡https://www.youtube.com/@yumeno_kishimoto