面倒見が良い人が多い？金星丘を持つ人ってどんな人！？【手相の教科書】

「丘」を見る

手のひらには、「丘」と呼ばれる部分があります。わかりやすいところでは、手のひらを見た時にそれぞれの指のつけ根付近のふくらみが「丘」です。

丘は「木星丘」「土星丘」「太陽丘」「水星丘」「月丘」「金星丘」「第一火星丘」「第二火星丘」の８つの丘に分けられ、それぞれの丘には意味があり、その意味を覚えることが手相術をマスターする上でとても重要になります。

手のひらの真ん中部分は少しへこんでいると思いますが、その部分は「火星平原」と言います。手首付近にあり、ちょうど金星丘と月丘の真ん中に位置する場所を「冥王星国」と言います。

なぜ星の名前？ と思う方もいるかもしれませんが、手相学は占星術との関係性が深く、そのため各丘に星の名前がつけられています。また、手は宇宙からのエネルギーを吸収するところでもあるので、星との関連性を一層強めていると考えられます。

【金星丘】愛情の丘

場所：親指のつけ根部分

意味：「愛情・健康・情熱・スタミナ・活力・気力・官能・身内」

この丘が発達している人は、情熱的で何事にも精力的に行動します。

健康で活力があり強い生命力の持ち主なので、夢や目標を持って生きることで精神面の強さが発揮され成功をつかみます。

愛情も豊かで面倒見も良く、温かい心で人に優しく接するため多くの人から慕われます。

家庭運に恵まれるタイプの人でもあります。愛情深く人の面倒見も良いことから教師・看護師・保育士・介護士・受付や人をサポートするような仕事に向いています。

この丘に縦横の「格子状の線」がくっきりと刻まれていると金星丘の意味をより深めます。

丘の位置

【出典】『新版 手相の教科書』 著：青木智