NPBは10日、今年89歳で亡くなった巨人の長嶋茂雄終身名誉監督の功績を称え、来季から「長嶋茂雄賞」を新設することを発表した。

【私が見た長嶋茂雄】巨人がどれだけ憎くて憎くて仕方がなくても、「さすがは長嶋じゃ！」となってしまった

12球団の選手を対象に、その年の公式戦、ポストシーズンにおいて、走攻守で顕著な活躍をし、長嶋氏のようにグラウンド上のプレーでファンを魅了するなど、プロ野球の価値向上に貢献した野手を選び、表彰するという。選考基準や選考委員会の人選などは未定だが、投手の「沢村賞」の位置づけになるとみられる。

今季で言えば、両リーグ最多の40本塁打、102打点をマークし、リーグ優勝に大きく貢献した阪神の佐藤輝明（26）が選ばれる可能性が高そうだが、個人名を冠した長嶋賞の創設は、沢村賞、正力賞と同じく、巨人の親会社である読売新聞社が主導したと言われている。巨人から栄えある第1回の受賞者が選ばれれば、“制定者”としても万々歳だろうが、今の巨人には受賞を期待できそうな野手がいないのが現状だ。

コーチ経験のある球団OBがこう言う。

「主砲の岡本和真が今オフ、ポスティングでメジャー移籍が決定的。丸佳浩や坂本勇人はとうに全盛期を過ぎている。今季2年目で自身初の3割をマークした泉口友汰、今月の韓国との強化試合で侍ジャパン入りした岸田行倫あたりに期待したいが、12球団の野手との比較となると、阪神の佐藤輝はもちろん、今季パで唯一、30本塁打をクリアした日本ハムのレイエスらのカベは分厚い。個人成績を大きく伸ばすのはもちろん、チームが日本一になってようやく俎上に載れるかどうか……」

ドラ1で入った3年目の浅野翔吾、1年目の石塚裕惺といった期待の若手もいるにはいるが、巨人から長嶋賞が出るのはいつになることやら……。