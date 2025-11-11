アンカー、スマホ・Apple Watch・イヤフォンをまとめて充電できるスタンド
アンカー・ジャパンは、充電器シリーズのAnker Primeより、「かつてないほどの高出力＆大容量のパワフルさを実現した」というUSB急速充電器やモバイルバッテリー、3-in-1充電ステーションなどを、11月11日より順次発売する。一部製品は予約受付もスタートしている。
11日に発売されたのは、26,250mAhのモバイルバッテリー「Anker Prime Power Bank(26250mAh, 300W)」(324,990円)と、Qi2規格対応のカーチャージャー「Anker Prime Wireless Car Charger (MagGo, AirCool, Pad)」(9,990円)、3-in-1充電ステーション「Anker Prime Wireless Charging Station(3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand)」(24,990円)。
「Anker Prime Power Bank(26250mAh, 300W)」
Anker Prime Power Bank(26250mAh, 300W)は、スマホを約5回、ノートPCを約1回充電できる大容量モバイルバッテリー。合計最大300Wの高出力で、ノートPC2台への同時急速充電もできる。
パワフルさとコンパクトな本体設計を両立したといい、機内持ち込みも可能とのこと。
「Anker Prime Wireless Car Charger (MagGo, AirCool, Pad)」
Anker Prime Wireless Car Charger (MagGo, AirCool, Pad)は、ワイヤレス充電の新規格Qi2 25Wに対応したカーチャージャー。冷却ファンとペルチェ素子を搭載しており、スマートフォンの温度上昇を防ぎ、発熱による充電速度の低下を緩和。スマホを守りながら安定した最大25W出力が可能だという。
角度調整が可能で、スマホを強力マグネットで固定できるため車内の揺れにも強く、スマホホルダーとしても利用できる。
「Anker Prime Wireless Charging Station(3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand)」
Anker Prime Wireless Charging Station(3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand)も、Qi2 25Wに対応した充電ステーション。同規格対応のスマホとApple Watch、ワイヤレスイヤフォンの3台を同時にワイヤレス充電できる。
スマホ、Apple Watch、ワイヤレス対応のワイヤレスイヤフォンをまとめて充電できる
スマホ用ワイヤレス充電パッドには冷却ファンなどを備える
こちらも、冷却ファンとペルチェ素子を搭載しており、スマホの発熱を緩和しながら安定した25W出力が可能だという。
「Anker Prime Charger(160W, 3 Ports)」
そのほか、最新の独自技術「GaN Prime 2.0」を採用することで、大幅な小型化と高出力化を実現した3ポートのUSB充電器「Anker Prime Charger(160W, 3 Ports)」や、20100mAhの大容量モバイルバッテリー「Anker Prime Power Bank(20100mAh, 220W)」、Anker Primeモバイルバッテリー専用の急速充電器「Anker Prime Charging Base(150W, 3 Ports)」、モバイルバッテリーと専用充電器のセットなどを順次発売する。
各製品の価格と発売予定日、予約開始時(一部製品のみ)は以下のとおり。Anker Prime Power Bank(26250mAh, 300W)
24,990円 11月11日発売 Anker Prime Wireless Car Charger (MagGo, AirCool, Pad)
9,990円 11月11日発売 Anker Prime Wireless Charging Station(3-in-1, MagGo, AirCool, Dock Stand)
24,990円 11月11日発売 Anker Prime Charger(160W, 3 Ports)
16,990円 12月9日発売予定 11月11日予約開始 Anker Prime Power Bank(20100mAh, 220W)
19,990円 12月9日発売予定 11月11日予約開始 Anker Prime Charging Base(150W, 3 Ports)
12,990円 順次販売開始 Anker Prime Power Bank(20100mAh, 220W)with Anker Prime Charging Base(150W, 3 Ports)
28,990円 順次販売開始 Anker Prime Power Bank(26250mAh, 300W) with Anker Prime Charging Base(150W, 3 Ports)
33,990円 順次販売開始