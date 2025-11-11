【通貨別まとめと見通し】ポンド円



先週のまとめ

急騰後の利益確定売りによる大幅な調整に見舞われたが、重要な支持線199円00銭付近で底堅く推移し、週末にかけて再び反発する動きを見せた。6日の英中銀金融政策会合は市場予想通り政策金利を据え置き。投票結果は5対4で予想よりも利下げ主張が多かったものの、相場への影響は限定的に留まった。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 204.24 205.00

- **サポート**: 200.50 199.07

RSI (14) 週初の下落により、直前の買われすぎ（70%超）が解消。週末の反発で再び上昇。

MACD 週初の下落で短期的な勢いは鈍化しましたが、ゼロラインより上で推移を維持。



トレンド トレンド継続の強いサイン

200円台を維持し、中期の上昇トレンドライン（移動平均線）を割らずに反発



今週のポイント

メインシナリオ、高値圏でのもみ合い、一段高を試す

金利差を背景としたポンドの優位性が保たれる。テクニカル上の節目を突破し、一段高を目指す。



代替シナリオ 調整の加速、重要な支持線割れ

英国のインフレが急激に鈍化し、BOEが予想外にハト派に傾くか、または日銀が早期の追加利上げを示唆する強い発言をした場合、金利差縮小観測から急激な円高ポンド安が進む



今週の主な結果と予定



11/11 09:01 BRC既存店売上高 （10月） 結果 1.5% 前回 2.0%

11/11 16:00 ILO失業率 （9月） 予想 4.9% 前回 4.8%

11/11 16:00 雇用統計 （10月） 予想 4.3% 前回 4.4% （失業率）

11/11 16:00 雇用統計 （10月） 前回 2.58万件 （失業保険申請件数）

11/13 09:01 RICS住宅価格指数 （10月） 予想 -14.0% 前回 -15.0%

11/13 16:00 実質ＧＤＰ（速報値） （2025年 第3四半期） 予想 0.2% 前回 0.3% （前期比）

11/13 16:00 実質ＧＤＰ（速報値） （2025年 第3四半期） 予想 1.4% 前回 1.4% （前年比）

11/13 16:00 月次GDP （9月） 予想 0.0% 前回 0.1% （前月比）

11/13 16:00 鉱工業生産指数 （9月） 予想 -0.1% 前回 0.4% （前月比）

11/13 16:00 鉱工業生産指数 （9月） 予想 -1.4% 前回 -0.7% （前年比）

11/13 16:00 製造業生産高 （9月） 予想 -0.5% 前回 0.7% （前月比）

11/13 16:00 製造業生産高 （9月） 予想 -1.8% 前回 -0.8% （前年比）

11/13 16:00 貿易収支 （9月） 予想 -205.0億ポンド 前回 -211.83億ポンド （商品貿易収支）

11/13 16:00 貿易収支 （9月） 予想 -30.5億ポンド 前回 -33.86億ポンド （貿易収支）

外部サイト