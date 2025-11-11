12月5日に全国公開されるディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』の日本版声優に水樹奈々、内田雄馬、斉藤壮馬、野沢雅子、小松和重、猫背椿、駒田一、佐藤隆紀の出演が決定。あわせて新予告が公開された。

参考：高嶋政宏、柄本明、熊元プロレス、ジャンボたかおら、『ズートピア2』日本版声優に決定

2016年に公開されたディズニー・アニメーション映画『ズートピア』の続編となる本作では、警察学校を無事卒業し警察官となったキツネの相棒ニックと、ウサギ初の警察官として以前にもまして熱心に任務に挑むジュディが再びバディを組むことに。ある日、ズートピアに突如現れた指名手配犯のヘビ・ゲイリーを探すため、潜入捜査を行うことになったふたり。これまで以上に絆を試されることとなるふたりだが、やがて、ズートピアの歴史にまつわる巨大な謎に迫っていく。

日本語吹替版では、前作『ズートピア』に続き、前向きで頑張り屋なウサギの警官・ジュディ役として上戸彩、詐欺師の過去を持つ、皮肉屋だけど根はやさしいキツネの相棒・ニック役として森川智之が続投。さらに、ズートピアの謎の鍵を握る、陽気でおしゃべりなヘビの指名手配犯・ゲイリー役を下野紘、そしてズートピアの創設者一族でオオヤマネコの御曹司・パウバート役を山田涼介が務める。そのほか、髙嶋政宏、柄本明、熊元プロレス（紅しょうが）、ジャンボたかお（レインボー）、高木渉、梅沢富美男の出演が決定している。

水樹が演じるのは、ジュディとニックのカウンセラー・Dr.ファズビー。水樹は、「大好きで観ていたズートピアの続編に、まさかお声掛けいただけるなんて！ 嬉しくて胸が踊りました！」と大興奮。「Dr.ファズビーは、カウンセラーとしてジュディとニックに良きアドバイスができるよう、真摯に向き合うキャラクター。真面目さが、2人と噛み合わない様子が面白く映ると良いなと思いながら演じました。ドタバタで怒涛の展開に、最後まで釘付け！ 更に成長するバディの絆をじっくり感じてください！」とメッセージを寄せた。

「シマってこ！」が口癖の神出鬼没なシマウマの警官バディ、ゼブロ･ゼブラクストン役は内田、ゼブロ・ゼブロウスキー役は斉藤という、“馬”の字が名前に入っている声優2人が担当。内田は今回のキャスティングについて、「馬のつく人をキャスティングしたいとお話をいただきました。マジかと思いましたが、世の中の馬代表としてこれは頑張らねばとお引き受けさせていただきました。『ズートピア2』、ぜひ劇場でお楽しみください！」と、意気込みを語った。斉藤は「多くの方に愛され親しまれているズートピアに出演させていただき、心から嬉しく思っております。いったいどんなドラマが繰り広げられるのか、ぜひ実際に観て感じてくださいませ。よろしくお願いいたします！」と喜びを語った。

そして、孫の顔を見る日を心待ちにしているジュディの肝っ玉おばあちゃん役には、『ドラゴンボール』の孫悟空役でおなじみの野沢が決定した。

また、オオヤマネコのパウバート（山田涼介）の兄で、ズートピア創設者一家、リンクスリ一家の野心家な長男、キャトリック･リンクスリー役を小松、パウバートの姉で、小柄な弟を見下している、毒舌なリンクスリー家の長女、キティ･リンクスリー役を猫背がそれぞれ務める。

ともにディズニー作品への参加が初めてとなる2人。小松は、「初めてのディズニーのお仕事が、これまた初めての吹替だったのでテンションが上がりっぱなしでした」と明かし、猫背も「マネージャーから出演の話を聞いた時はすごく嬉しかったと同時にものすごくビックリしました」と、その喜びを表現。演じたキャラクターについて小松は、「キャトリックという役はそれほどテンションが高い訳でもないので、はしゃぎたいのをひた隠しにして冷静な感じでやらせてもらいました。『ズートピア2』とても面白い作品です。是非、劇場でお楽しみください！」と収録を振り返った。また、猫背も「自分がやらせていただいたリンクスリー家の長女キティは、何不自由なく育ったはずなのに父からの愛を姉弟で奪い合っています。動物たちが演じる、人間社会でしかあり得ない問題の数々、自分も劇場で観ることを楽しみにしています！」と語った。

さらに、草花を食べ過ぎては咳き込むヤギの登山客、ベルトルト･フーフシュメルツ役には、ディズニー・アニメーション『プリンセスと魔法のキス』のホタル、レイ役も務めた駒田が担当。ベルトルトの相棒でヨーデルを歌うのが好きなヤギの登山客、ユルゲン･ツィーゲンケーゼ役を、ヴォーカルグループLE VELVETSのメンバーで、数多くのミュージカルでも活躍する佐藤が務める。

駒田は、「ディズニー作品は『プリンセスと魔法のキス』以来2作品目。久し振りでドキドキワクワクでした。ズートピアは私にとっても大好きな作品。皆様にもきっと喜んで貰えると思います。是非、劇場でお楽しみくださいませー！」と喜び、佐藤は「ディズニー映画に出るのが夢の一つでした！ 声優としての初作品が、大好きな『ズートピア』続編とは！ 本当に驚きました。どんな感じに仕上がっているのか、今から公開が待ち遠しいです。心踊る『ズートピア2』の世界。一緒に冒険しましょう！！」と本作への熱い想いを語った。

あわせて、初公開となるシーンが含まれた、インターナショナル版予告も公開。ある追跡任務で騒ぎを起こし、ボゴ署長から「これは最も危険で重要な任務だ。しくじったら後はない」と、言われたジュディ（上戸彩）とニック（森川智之）。ジュディとニックは、ある事件を解決し、最高のバディであることを証明するため、さまざまな動物たちの力を借りて、ズートピアの街にいないはずのヘビ・ゲイリー（下野紘）を追いかけるのだが、やがてそれは“ズートピア”の誕生の裏に隠された驚くべき秘密へと繋がっていく。

予告には、ジュディとゲイリーに加え、パウバート（山田涼介）がともに行動をしていると思われるシーンや、そのパウバートの家族である、ズートピア創設者一族がなぜかジュディとニックに目を付けているシーンも登場。さらに、ズートピアの中で爬虫類が集う秘密のバーに潜入するシーンも映し出されている。（文＝リアルサウンド編集部）