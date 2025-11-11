12月5日から12月7日までの3日間、幕張メッセにて開催される「東京コミックコンベンション2025」（以下、「東京コミコン2025」）の来日セレブ最終ラインナップとして、ルイス・クー、トニー・ウー、ジャーマン・チョンの参加が発表された。

参考：『トワイライト・ウォリアーズ』はなぜヒットしたのか？ 不変の香港映画マインドがここに

2016年の第1回開催以降、毎年、海外の俳優やアーティストとのコミュニケーション、映画で使用されたプロップ（小道具）の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流の場などが設けられ、過去にはスタン・リーや、クリス・ヘムズワース、オーランド・ブルームなども参加した国内最大級のポップカルチャーの祭典「東京コミコン」。2024年12月6日から12月8日にかけて開催された 「東京コミコン2024」では、ジェイソン・モモア、クリストファー・ロイド、ジュード・ロウ、ベネディクト・カンバーバッチらが来日し、日本からは山下智久や中島健人も参加した。そんな「東京コミコン」が2025年も千葉・幕張メッセで3日間開催される。

本年度は、イライジャ・ウッド、ショーン・アスティン、アントニー・スター、カール・アーバン、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トム・ウィルソン、クローディア・ウェルズ、ニコラス・ホルト、ダニエル・ローガン、ジョン・バーンサル、クリスティーナ・リッチ、イヴァナ・リンチ、ジョニー・デップ、ノーマン・リーダス、ショーン・パトリック・フラナリー、ジャック・クエイド、セバスチャン・スタン、マッツ・ミケルセン、ピルウ・アスベック、浅野忠信の参加が決定している。

「東京コミコン2025」最後のセレブとして来日が発表されたのは、2025年1月に日本公開され大ヒットを記録した香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』より、ルイス・クー、トニー・ウー、ジャーマン・チョンの3名。トワイライト・ウォリアーズ』は、第43回香港電影金像奨にて作品賞をはじめとする9部門を受賞。さらに、第97回アカデミー賞国際長編映画賞の香港代表に選ばれたほか、第77回カンヌ国際映画祭での初上映など、国際的にも高い評価を得た。日本でも興行収入5億円を超える異例のヒットを記録した。

ルイス・クーは、俳優業の傍ら、映画制作・配給会社One Cool Groupの創業者としてプロデューサー業にも精力的に取り組んでいる。1994年に映画デビューを果たし、1999年の『センチュリー・オブ・ザ・ドラゴン』ではアンディ・ラウと共演。主演とエグゼクティブ・プロデューサーを兼任したSF大作『未来戦記』は公開当時、香港で中国語映画として歴代興行収入記録を更新する大ヒットを記録した。『トワイライト・ウォリアーズ』では、九龍城砦の秩序を守るマフィアのボス、龍捲風（ロンギュンフォン）役を演じている。

同じく香港の俳優トニー・ウーは、デビュー作『最初の半歩』で第36回香港電影金像奨・最優秀新人賞を受賞し、ジャーマン・チョンと同じく『レイジング・ファイア』にも出演。『トワイライト・ウォリアーズ』では、お調子者でムードメーカーの十二少（サップイーシウ）役を演じた。

香港の俳優／アクションディレクターであるジャーマン・チョンは、『トワイライト・ウォリアーズ』で情に厚く筋骨隆々な仮面の青年・四仔（セイジャイ）こと“AV”役を担当。近年は、ドニー・イェン主演映画『レイジング・ファイア』や『プロセキューター』など話題作に続けて出演。さらに2023年にはアクション俳優やスタントマンの養成を行う団体「SWACK」を立ち上げ、次世代のアクション人材育成にも尽力している。

ルイス・クー、トニー・ウー、ジャーマン・チョンの3名は、12月5日、6日の2日間来場し、当日は会場において写真撮影会なども行う予定だ。

