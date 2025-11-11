目の疲れ、肩凝り、頭痛の原因かも…増える「スマホ老眼」にご注意を
【2個以上当てはまるなら放置は危険】スマホ老眼チェックテスト
老眼には早いはずなのに、何だかピントが合わない…。それ、「スマホ老眼」かも!? 肩凝りや頭痛のほか、見えにくさによるストレスでイライラすることも。早めのケアで進行をストップさせたいところです。そこで専門医の平松 類先生に、「スマホ老眼」と普通の老眼の違いって？治療はできるの？など、気になる疑問について教えてもらいました。
＊ ＊ ＊
平松 類先生
二本松眼科病院副院長。診療に当たりながら、目の不調や病気の知識を分かりやすく伝えるため、メディア出演や講演を精力的に行なっている。『緑内障 始めた人から改善していく66のコツ』（永岡書店）など著書多数。
■「スマホ老眼」チェックテスト
まずは現状を知るため、ご自身がスマホ老眼かどうか、チェックテストをしてみましょう。以下の設問から当てはまる数を数えてみてください。
□ スマホから目を離すとボヤける
□ 小さい字が読みにくい
□ 夕方になると字が見にくい
□ 目の疲れを感じる
□ 肩凝りがひどい
□ よく頭痛がする
□ 光がまぶしく感じる
□ 目が乾きやすい
□ イライラしやすい
□ 集中力が続かない
結果、チェックの数が
0~1個の人…目はとても健康です。目に悪い習慣を避けて目をケアし、今の「見える」をできるだけ長くキープしましょう！
2個以上の人…すでにスマホ老眼です。放置すると、実年齢＋20〜30歳の見え方になってしまうおそれも。今すぐケアを始めて！
■ スマホ老眼のココが知りたい！
■1.普通の老眼と何が違うの？
ピントが合いにくくなる現象は同じ。違いは原因だけ！
目は、カメラでいうレンズの役割を果たす「水晶体」を通して、ものを見ています。この水晶体の厚みを変えて、ピントを合わせているのが「毛様体筋」という筋肉。毛様体筋が緩んで水晶体が薄くなると、遠くにピントが合います。反対に、毛様体筋が縮んで水晶体が膨むと、近くにピントが合います。この毛様体筋が加齢によりかたくなり、ピント調節がうまくできなくなるのが、老眼の正体。
スマホ老眼は、加齢ではなく、近くを見続けることでピントを合わせにくくなる症状。毛様体筋が疲れてかたくなるという現象は、老眼と同じです。最初は「何だかピントが合いにくい」だけだったのが、次第にピント調節に時間がかかるようになり、やがて手元がボヤけていきます。
■2.若くてもなるの？
10代でなる人も！
スマホ老眼の原因は、ピント調節に関わる筋肉のしなやかさが失われること。そのため、筋肉の柔軟性に余力のある小学生は、視力が落ちることはあっても、スマホ老眼になることはほとんどありません。とはいえ、スマホやタブレット、ゲーム機を長時間使い続けていれば、中学生以降になってスマホ老眼になるリスクがグッと高まります。
■3.ケアすれば治るの？
進行を遅らせたり若返らせたりできる
老眼の進行は、トレーニングで症状を和らげることが可能です。スマホ老眼は、ケアやトレーニングに対する反応がさらに早いのが特徴。例えば30歳なのに、スマホ老眼で見え方が40歳並みの人。この人が何もしなければ、10年後には本物の老眼も始まり、見え方は60〜70歳レベルに。でもケアすれば、10年後も「40歳の目」を、あるいは年齢より若い目をキープできます。
現代人の生活になくてはならないスマホですが、一生使う自分の目はもっと大事です。スマホの長時間使用は避け、目を休ませる時間もとるよう意識していきましょう。
イラスト／ kanade
文／中田蜜柑