連日、県内ではクマの目撃が相次いでいます。

【写真を見る】突然襲われるケースも...県内で柿の木付近でのクマ出没多発！ けさはヤブから現れたクマに高齢男性が襲われる→顔から出血（山形）

そんな中、きょう午前、人身被害が発生。山形県米沢市で７５歳の男性がクマに襲われました。男性は顔や肩を引っかかれ病院に搬送されています。

警察によりますときょう午前５時過ぎ、山形県米沢市李山で、７５歳の男性が自宅前の道路を歩いていたところ、クマに襲われました。

男性は顔と肩を引っかかれたものの逃げ、自力で自宅に戻り１１０番通報したということです。

男性は、顔などから出血していて警察から連絡を受けた救急隊により病院に搬送されました。命に別状はないということです。

クマは体長８０センチほどで、住宅の近くにある柿の木の下のヤブから突然現れ、男性を襲ったということです。

今年県内では、１２人がクマによる人身被害を受けています。

これまで最も被害が多かった２０１０年の１１人を超え、過去最多となりました。

■柿の木に絡みクマ出没多発

山形県では柿の木のそばでのクマ目撃、またはカキの木に絡みクマに襲われるケースが相次いでいます。

１０日の午前には、酒田市の住宅隣の木の上にクマが３頭がいるのがみつかりました。危険性から、市は緊急銃猟を判断し、３頭は駆除されました。木の上に居座るクマ。成獣１頭と幼獣２頭のあわせて３頭です。

クマがいた場所は民家に近い位置にある柿の木の上で、状況の危険性などから市は緊急銃猟の判断をしたということです。現地では爆竹を鳴らし、クマが地面に降りたのを確認してから駆除しました。

■市の職員が襲われた南陽市 近くでは柿が食い荒らされ...

こちらは南陽市。柿の実が食い荒らされ、皮だけが散乱しています。

６日午前７時半ごろ、この家に住む住民がゴミを出そうと外に出たところ、庭の柿が食べられていることに気がついたということです。

庭の畑にはクマのものと見られるフンも見つかっています。

現場は、南陽市長岡の長岡公民館から東におよそ１００メートル離れた住宅です。

南陽市長岡では、今月１日、市の職員がクマに襲われ右手を骨折する人的被害も発生しています。

南陽市は現場付近にワナを設置するなど捕獲を試みていますが、今のところ捕獲には至っていないということです。

さらに、１０日、山形市滑川の住宅敷地内でも柿の木の上で柿を食べるクマが目撃されています。

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2281742?display=1