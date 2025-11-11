乾汽船、今期経常を12％下方修正、配当も0.46円減額

乾汽船 <9308> [東証Ｓ] が11月11日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は1.3億円の赤字(前年同期は27億円の黒字)に転落した。

併せて、通期の同利益を従来予想の6.7億円→5.9億円(前期は38.3億円)に12.1％下方修正し、減益率が82.3％減→84.5％減に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比35.4％減の7.2億円に落ち込む計算になる。



業績悪化に伴い、今期の年間配当を従来計画の7.25円→6.79円(前期は76円)に減額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は1.8億円の赤字(前年同期は10.9億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の14.7％→-2.3％に急悪化した。



株探ニュース

