政府は、安定的な供給が滞れば社会・経済への影響が大きい経済安全保障推進法に基づく「特定重要物資」について、農業など幅広く導入が進む無人機（ドローン）や船体など新たに５物資を追加指定する方向で検討に入った。

民間事業者を資金面で支援し、不測の事態でも安定的に調達できる態勢の構築を図る。

近く策定する経済対策の一環に位置づけ、関連費を今国会に提出予定の今年度補正予算案に計上する方向だ。年内にも政令改正による指定を目指す。

特定重要物資は、指定されれば政府が生産設備への投資や研究開発を支え、サプライチェーン（供給網）を維持・確保する枠組みだ。これまでに重要鉱物や半導体、蓄電池、肥料など１２物資が指定されている。

政府関係者によると、新たに「船体を構成する部品」「無人航空機」「人工衛星・ロケット部品」「磁気センサー」「人工呼吸器」の指定を検討している。

船体を構成する部品は、指定済みのエンジンなど「船舶の部品」とは異なり、船体そのものを対象とすることを想定している。事業者の撤退や人手不足により国内の船舶建造量は縮小傾向にあり、貿易量の大半を海上輸送に依存する日本の造船能力の向上につなげる狙いがある。

無人機を巡っては、米国や中国などが軍事分野で導入を競っている。国内では農業での農薬散布や建設業での道路や橋の点検などで需要が急増し、戦略的な供給態勢の構築が急務となっていた。

人工呼吸器は、急性期から慢性期まで多くの疾患で使われているが、供給のほとんどを米国などからの輸入に頼っている。人工衛星やロケットの部品も海外製に依存しており、衛星の打ち上げ需要が高まる中、供給が停滞するリスクを抱えている。