１０日に放送されたＮＨＫ「鶴瓶の家族に乾杯」では、ゲストがロケ前日にＮＧとなる緊急事態となり、てんやわんやの様子が放送された。

番組冒頭から「のっぴきならない事情により、少し変わったスタイルでお届けします」とのテロップが現れ、笑福亭鶴瓶、小野文恵アナ、そしてなぜかもう一人、姫野美南アナウンサーがスタジオに座っていた。

この日は岡山県津山市でのロケを放送予定だったが鶴瓶が「急きょ、ゲストが来られなくなったけど、ロケをやるということで、そういうのが好きなんですよ、この番組のスタッフは」と苦笑。

そしてロケ場所にいたのはなんと小野アナ。「今日は私がピンチヒッター」といい、「ロケ前日です、電話がかかってきたのは」と苦笑い。「もともとのゲストが行きたいとおっしゃっていたのが津山市。今、私が住んでいるのが広島市なので、新幹線で１時間。急に明日来られますか？って」とかなりギリギリにキャスティングされたと打ち明けた。

小野アナは「番組のピンチですから」と快諾。今回は小野アナがゲストという立場になるため、姫野アナが、いつもの小野アナの立ち位置に。「初任地が岡山だった」ことから白羽の矢が立ったと説明していた。

結局、本来のゲストが誰だったかは明らかにされず、ネットでは「ゲスト誰だったんだろ」「キャンセルになったゲスト誰なんだろう」などの声も一部で上がっていた。