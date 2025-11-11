Cocomi「大好物」豪華朝食を公開「高級料亭かと」「さすが」と反響続々
【モデルプレス＝2025/11/11】フルート奏者のCocomiが11日、自身のInstagramストーリーズを更新。「大好物」だという朝食を披露し、反響が集まっている。
【写真】キムタクの娘、食欲そそるハイレベル朝食
Cocomiは「大好物の貝味噌が朝ごはんでした！（祖父が青森出身）」と好物の朝食を投稿。アップされた写真には、焼き上げられた貝殻の上に丁寧に盛られた貝味噌が写っている。
この投稿を受け、ファンからは「高級料亭かと」「朝からさすがのクオリティ」「羨ましい」「めっちゃ美味しそう」「今度やってみたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キムタクの娘、食欲そそるハイレベル朝食
◆Cocomi、朝食披露
Cocomiは「大好物の貝味噌が朝ごはんでした！（祖父が青森出身）」と好物の朝食を投稿。アップされた写真には、焼き上げられた貝殻の上に丁寧に盛られた貝味噌が写っている。
◆Cocomiの投稿に反響
この投稿を受け、ファンからは「高級料亭かと」「朝からさすがのクオリティ」「羨ましい」「めっちゃ美味しそう」「今度やってみたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】