橋本環奈、透明感溢れるドレス姿で点灯式登場 輝きを保つために心掛けていることも「時間は有限なので」
【モデルプレス＝2025/11/11】女優の橋本環奈が11月11日、東京・表参道ヒルズで開催された「表参道ヒルズ クリスマスツリー 点灯式」に出席。輝きを保つために心掛けていることを明かした。
【写真】橋本環奈、透明感あふれる華やかドレス姿
11月11日から12月25日の期間、表参道ヒルズでは「OMOTESANDO HILLS CHRISTMAS TREE 2025」を実施する。橋本はそのクリスマスツリー点灯式のゲストとして登壇し、トークを展開した。
橋本は、たっぷりとした首元のフェザーが印象的なクリーム色のドレスで登場。プリズムエレメントによる多面体が特徴の、約10メートルのクリスマスツリーが表参道ヒルズの吹き抜け大階段を彩ると、「光の球体の動きがすごく幻想的で、自在にツリーの前を囲っていて素敵だなと思いました」と、ツリーの周囲に吊り下げられた球が音楽に合わせて動く様子に目を輝かせた。
また、自分自身が輝きを保つために心掛けていることはあるか、という質問には「私がいつもやっぱり思っていることは、何事も楽しむこと」と回答。「本当によく笑って、会いたい人には会って。忙しくても家で1人で過ごすことなく、という感じです。時間は有限なので、できるだけやりたいことを今のうちにやろう、と行動しています」と続けた。
表参道に来ることはあるか、と聞かれると「よく来ます。特にこの表参道ヒルズはよく来ます。よくここらへんを歩いています」と告白。橋本だと気づかれるのでは、と尋ねられると「たぶんバレてないと思います。割と身長が低いので、下を向いていればみんなの目線に入ることなく、という感じで（笑）」と笑った。（modelpress編集部）
◆橋本環奈、華やかドレスで登場
◆橋本環奈、輝きを保つために心掛けていること明かす
