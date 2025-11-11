みなさん、こんにちは。十束おとはです。

一気に季節が進み、冬を感じ始めた今日この頃。

朝晩は冷えますが、日中は晴れていたらぽかぽか。お散歩日和ですよね。

ということで、今回は地元且つ世界で一番好きな街こと、みなとみらいをお散歩してきました！

まずはみなとみらい駅の改札を出てすぐの、GODIVAへ。

なんと、現在CLAMPとコラボ中なんです……！入り口には巨大な看板があり、可愛いキャラクターたちがお出迎えしてくれます。なんという幸せ空間。

コラボチョコやコラボドリンクなど、店内もCLAMPキャラがたくさんでテンションがあがります。

特に、立体的なモコナのチョコに心奪われました。食べずに一生飾っておきたい。

店内で3,240円以上お買い物をするとランダムでステッカーがもらえるのですが、私は『魔法騎士レイアース』の獅堂光ちゃんが当たりました。可愛い。

来年、アニメ楽しみだなぁ……と思いながら脳内で”ゆずれない願い“を流しながら、美味しいドリンクとチョコをいただく至福の時を過ごしたのでした。

カフェを出て外へ進むと、すみっコぐらしの可愛いクリスマスツリーが。背景にコスモクロック21も見えて、我ながら良い写真が撮れました。

ちなみにランドマーク側はトムとジェリーのクリスマスツリーが飾られていて、みなとみらい全体が可愛いキャラクターとキラキラのクリスマス空間に包まれていました。

小さい頃から毎年クリスマスのみなとみらいに行っているのですが、毎年楽しくてハッピーな気持ちにさせてくれるこの街は本当に凄い。

ちなみに、今年も”ヨルノヨ”というイルミネーションイベントが開催されるので、みなさんもぜひ冬のみなとみらいに遊びに行ってみてくださいね。

https://yorunoyo.yokohama

ちなみに今日の目的は、臨港パーク内に最近オープンした商業施設『ティンバーワーフ』に行くこと。

公式サイト：横浜ティンバーワーフ ｜ YOKOAHAMA TIMBER WHARF

https://yokohama-timberwharf.com/

食べた瞬間ふわっととろける、新食感の生ドーナツ専門店「I’m donut？（アイムドーナツ？）」と、都市型ベーカリーカフェ「dacō（ダコー）」が横浜初出店ということで、遊びに行こうと思ったのですが……

すごい人だ〜！！！！！！

オープンしてから少し時間が経っていたので入れるだろう、と思っていたのですが平日にも関わらずこの人気。さすがである。

今回は時間がなく断念したのですが、いつか遊びに行ってこの連載にレポートを書くぞ！と暫く長い行列を眺めながら決意した私なのでした。

さて、次はどこに行こうかなとお散歩していると信号待ちの際に横にいたファミリーの「最近、ワールドポーターズの1階が新しくなったらしい」という会話が耳に入ってきました。ワールドポーターズ、最後に遊びに行ったのはいつだろうか。小学生の時によく映画館に行っていたな、ポケモン映画初日に並んだな……という遥か昔の記憶しか無かったので久しぶりに行ってみることに。

広々とした空間に、魅力的な食べ物の数々。食のエンターテインメント空間に進化していました。

映え間違いなし！なアイス屋さんや

クッキー作りも楽しめる可愛いカフェ、

そして、ちいかわ焼き。

（ちなみに、ちいかわ焼きは横浜市民はみんな大好き”くりこ庵”が販売しているんですよね。見た目はもちろん、味もとても美味しかったです。）

ご飯はもちろんですが、他にもアニタッチみなとみらいという屋内型ふれあい動物園があったり、映画館があったり、帰りはロープウェイで駅まで帰れたりワールドポーターズの魅力を改めて感じた1日なのでした。

ということで、今回はみなとみらいゆるりとお散歩回でしたがいかがでしたでしょうか。

みなとみらいエリアにはまだまだ紹介したいところがたくさん！野毛ぶらり飲み回も良いし、馬車道エリア喫茶回も良いし、元町お買い物回も良いし……。

またぜひ、地元の魅力紹介をさせてください！

寒くなってきましたので、みなさんお身体ご自愛くださいね。

それでは、また来月！

(執筆者: 十束おとは)