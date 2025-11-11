『ズートピア2』日本版声優追加発表：水樹奈々・内田雄馬・斉藤壮馬・野沢雅子・小松和重・猫背椿・駒田一・佐藤隆紀
ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』のシリーズ最新作『ズートピア2』（12月5日公開）に登場する新キャラクターの日本版声優が追加発表された。
【動画】『ズートピア2』インターナショナル版予告
動物たちが人間のように暮らし、誰もが自由に生きられる理想都市＜ズートピア＞。最新作では、世界をよりよくする夢を持つ、前向きで頑張り屋なウサギの警官・ジュディと、詐欺師の過去を持ち、前作のラストで警官になったキツネのニックが、バディとしてさまざまな事件の解決に奔走する中、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ズートピアの過去に秘められた巨大な謎に挑むことになる。
新たに決まった声優陣は以下のとおり。
■Dr.ファズビー役：水樹奈々
ジュディとニックのカウンセラー。「Dr.ファズビーは、カウンセラーとしてジュディとニックに良きアドバイスができるよう、真摯（しんし）に向き合うキャラクター。真面目さが、ふたりと噛み合わない様子が面白く映ると良いなと思いながら演じました。ドタバタで怒とうの展開に、最後まで釘付け！さらに成長するバディの絆をじっくり感じてください！」（水樹）
■ゼブロ･ゼブラクストン役：内田雄馬＆ゼブロ･ゼブロウスキー役：斉藤壮馬
「シマってこ！」が口癖の神出鬼没なシマウマの警官バディ。「馬のつく人をキャスティングしたいとお話をいただきました。マジかと思いましたが、世の中の馬代表としてこれは頑張らねばとお引き受けさせていただきました。『ズートピア2』、ぜひ劇場でお楽しみください！」（内田）。「多くの方に愛され親しまれている『ズートピア』に出演させていただき、心からうれしく思っております。いったいどんなドラマが繰り広げられるのか、ぜひ実際に観て感じてくださいませ。よろしくお願いいたします！」（斉藤）。
■おばあちゃん役：野沢雅子
孫の顔を見る日を心待ちにしているジュディの肝っ玉おばあちゃん。
■キャトリック・リンクスリー役：小松和重
山田涼介が日本版声優を担当するオオヤマネコ、パウバートの兄で、ズートピア創設者一家、リンクスリ一家の野心家な長男。「初めてのディズニーのお仕事が、これまた初めての吹替だったのでテンションが上がりっぱなしでした。キャトリックという役はそれほどテンションが高い訳でもないので、はしゃぎたいのをひた隠しにして冷静な感じでやらせてもらいました」（小松）。
■キティ・リンクスリー役：猫背椿
パウバートの姉で、小柄な弟を見下している、毒舌なリンクスリー一族の長女。「マネージャーから出演の話を聞いた時はすごくうれしかったと同時にものすごくビックリしました。自分がやらせていただいたリンクスリー家の長女キティは、何不自由なく育ったはずなのに父からの愛を姉弟で奪い合っています。動物たちが演じる、人間社会でしかあり得ない問題の数々、自分も劇場で観ることを楽しみにしています！」（猫背）
■ベルトルト・フーフシュメルツ役：駒田一
草花を食べ過ぎては咳き込むヤギの登山客。ディズニー・アニメーション『プリンセスと魔法のキス』のホタル、レイ役も務めた駒田は「ディズニー作品は『プリンセスと魔法のキス』以来2作品目。久し振りでドキドキワクワクでした。ズートピアは私にとっても大好きな作品。皆様にもきっと喜んで貰えると思います。是非、劇場でお楽しみくださいませー！」。
■ユルゲン・ツィーゲンケーゼ役：佐藤隆紀
ベルトルトの相棒でヨーデルを歌うのが好きなヤギの登山客。ボーカルグループ・LE VELVETS（ル ヴェルヴェッツ）のメンバーで、数多くのミュージカルなどでも活躍。駒田とは『レ・ミゼラブル』の舞台で共演経験がある。佐藤は「ディズニー映画に出るのが夢の一つでした！声優としての初作品が、大好きな『ズートピア』続編とは！本当に驚きました。どんな感じに仕上がっているのか、今から公開が待ち遠しいです。心踊る『ズートピア2』の世界。一緒に冒険しましょう！」とコメントを寄せた。
■物語への謎が深まる、インターナショナル版予告も解禁
さらに初公開となるシーンが多数含まれた、『ズートピア２』のインターナショナル版予告映像が公開。ある追跡任務で騒ぎを起こし、ボゴ署長から「これは最も危険で重要な任務だ。しくじったら後はない」と、言われたジュディとニック。ジュディとニックは、ある事件を解決し、最高のバディであることを証明するため、ビーバーのニブルズなど、さまざまな動物たちの力を借りて、ズートピアの街にいないはずのヘビ・ゲイリーを追いかけるのだが、やがてそれは“ズートピア”の誕生の裏に隠された驚くべき秘密へとつながっていく。
予告には、ジュディとゲイリーに加え、パウバートがともに行動をしていると思われるシーンや、そのパウバートの家族である、ズートピア創設者一族がなぜかジュディとニックに目を付けているシーンも登場。さらに、ズートピアの中で爬虫類が集う秘密のバーに潜入するシーンもあるなど、本作への謎が一層深まっていく。
なぜ、この街には哺乳類しかいないのか？ヘビたちが姿を消した理由とは？ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される。
