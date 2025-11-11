玉置浩二、billboard classics10周年記念ブック発売決定 未公開カット＆DVD付き特別仕様に
玉置浩二が10年にわたり取り組んできたオーケストラ公演『billboard classics × 玉置浩二』シリーズ。その10周年を記念したスペシャルブック『billboard classics × 玉置浩二 Symphonic Tour 2015-2025 10th Anniversary Special Book “Decade”』が、2026年3月1日に発売されることが決定した。
【写真】ファン垂涎…！玉置浩二スペシャルブック商品展開写真
同書は、10年にわたるシンフォニックツアーの軌跡を振り返る豪華記念仕様。ライブ写真に加え、写真家・宮澤正明やレスリー・キーによる未発表カット、2015年から2025年までの全公演ポスターやセットリストなどを掲載。音楽プロデューサーの須藤晃、作詞家・松井五郎、美術家・横尾忠則、音楽プロデューサー・星勝、写真家・レスリー・キーによる寄稿文や、数々の公演でタクトを振った大友直人のインタビューも収録される。
さらに付属のDVDには、10年間の公演映像やドキュメンタリー、玉置自身によるインタビューに加え、ゲストとの対談映像も収録。“宿命”として始まり“挑戦”へと昇華していったコンサートの軌跡を映像で刻む内容となっている。
同作は、玉置浩二オフィシャルストアおよびAmazonにて11日より予約受付がスタート。一般販売はライブ会場でも行われる予定だ。
同書は、10年にわたるシンフォニックツアーの軌跡を振り返る豪華記念仕様。ライブ写真に加え、写真家・宮澤正明やレスリー・キーによる未発表カット、2015年から2025年までの全公演ポスターやセットリストなどを掲載。音楽プロデューサーの須藤晃、作詞家・松井五郎、美術家・横尾忠則、音楽プロデューサー・星勝、写真家・レスリー・キーによる寄稿文や、数々の公演でタクトを振った大友直人のインタビューも収録される。
さらに付属のDVDには、10年間の公演映像やドキュメンタリー、玉置自身によるインタビューに加え、ゲストとの対談映像も収録。“宿命”として始まり“挑戦”へと昇華していったコンサートの軌跡を映像で刻む内容となっている。
同作は、玉置浩二オフィシャルストアおよびAmazonにて11日より予約受付がスタート。一般販売はライブ会場でも行われる予定だ。