A-Stageが展開する心地をリデザインするウェルネスブランド「Re・De（リデ）」

2025年7月2日に発売された「Re・De Suhada（リデスハダ）スティック美顔器」が、美容のプロであるロフトバイヤーが注目する、「ロフト ベスト コスメ 2025」の「ネクストコスメ」ホリデーギフト部門アイテムとして選出されました。

2025年11月15日(土)より全国のロフト(一部店舗除く)で開催される「ロフト ベスト コスメ 2025」にて展開されます！

A-Stage「Re・De Suhada（リデスハダ）スティック美顔器」

価格：19,800円(税込)

発売日：2025年7月2日(水)

販売場所：Re・De公式オンラインストア、PIXELA GROUP Shop Amazon店、全国の主要家電量販店、全国のロフト(一部店舗除く) など

「ロフト ベスト コスメ 2025」展開概要

開催日時：2025年11月15日(土)〜2025年12月25日(木)

開催場所：全国のロフト(一部店舗除く)

「Re・De Suhada（リデスハダ）スティック美顔器」は、微細EMSが肌の土台(角質層)から引き締め、ハリと艶をまとう素肌と、凛としたフェイスラインへ導く美容機器です。

今回、先進の美容テクノロジーと日常に溶こむ洗練されたデザインを両立した点が高く評価され、「ロフト ベスト コスメ 2025」の「ネクストコスメ」ホリデーギフト部門アイテムとして選出されました☆

「Re・De Suhada（リデスハダ）スティック美顔器」は、いつでもどこでも本格的なケアを可能にする、革新的なビューティーデバイス。

日常に溶け込むコンパクトさと、先進の美容テクノロジーを両立し、使うたびに「自信顔」へと導きます。

＜独自のEMSテクノロジーで表情筋に深くアプローチ＞

動かしづらい表情筋を独自の周波数で刺激し、土台(角質層)からハリのある引き締まった素肌へ導きます。

首の「胸鎖乳突筋」など、気になる部分をリフトケア(肌を引き上げるように機器を動かすこと)します。

＜2種のLEDを活用した光美容テクノロジー＞

美容クリニックでも採用される、安全性の高い光美容テクノロジー「LED」を搭載。

光の色(波長)ごとに肌へ到達する深さが変わり、真皮層にまで直接アプローチします。

赤色LED（Lift care REDモード）は集中ケアに、青色LED（Lift care BLUEモード）はデイリーケアに推奨されます。

＜日常に溶け込む洗練されたデザインと携帯性＞

マスカラほどの約15cmサイズで、ポーチにも収まるコンパクトボディ。

オフィスや旅先でのリフレッシュにも最適です☆

＜安心安全へのこだわり＞

電極には医療用にも使われる「サージカルステンレス(316L)」を採用。

金属アレルギー反応などを最小限に抑えます。

＜簡単操作と衛生的なケア＞

2つのボタンを押すだけの直感操作。

専用充電スタンド付きで、肌との接触面はさっと拭き取るだけで清潔を保てます。

「Re・De Suhada（リデスハダ）スティック美顔器」製品仕様

型番：FM01A-WT / -SG / -HG

本体外径寸法：約W22×D19×H147mm

本体質量：約50g

機能：EMS/LED(赤・青) / 振動 / 温熱

モード：Lift care RED / Lift care BLUE / Daily care

EMS強度：3段階

タイマー：約5分で自動オフ

充電時間：約120分

動作時間：約30分(使用環境や使用状況によります)

内容物：本体、充電台、充電ケーブル、トラベルポーチ、クイックガイド、安全上のご注意(保証書付)

美容のプロが注目する、本格ケアと携帯性を両立したスティック美顔器。

ホリデーシーズンのギフトとしても喜ばれそうなアイテムです！

「ロフト ベスト コスメ 2025」ネクストコスメに選出された、A-Stage「Re・De Suhada（リデスハダ）スティック美顔器」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日常に本格ケアを！A-Stage「Re・De Suhada（リデスハダ）スティック美顔器」 appeared first on Dtimes.