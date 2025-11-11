愛知・岐阜・三重でケーブルテレビ事業などを展開するＣＣＮｅｔは、「ヤバイ！はやい！CCNet」シリーズの第2弾WEB CMを2025年11月1日より公開しました。

プロモーションキャラクター「ＣＣＮｅｔマン」が登場し、ＣＣＮｅｔのサービス価値を3つのテーマで紹介します。

ＣＣＮｅｔ「ヤバイ！はやい！CCNet」第2弾WEB CM

公開日：2025年11月1日(土)

「ヤバイ！はやい！CCNet」シリーズの第2弾となるWEB CMが公開されました。

プロモーションキャラクター「ＣＣＮｅｔマン」が、防災・防犯情報の発信や、おトクなセット割、快適なネット環境など、ＣＣＮｅｔのサービス価値を3つのテーマで紹介する内容になっています。

第2弾WEB CMラインナップ

今回公開されたWEB CMは3本立てです。

「地元見守りヒーロー」篇では、防災・防犯情報の発信など、地域に寄り添うサービスを紹介。

「セットがオトク」篇では、おトクなセット割について、「○×クイズ」篇では快適なネット環境について、それぞれ「ＣＣＮｅｔマン」が分かりやすく伝えます。

ヤバイ！月額980円キャンペーン

キャンペーン期間：2025年11月1日(土) 〜 2026年3月31日(火)

CM公開にあわせ、「ヤバイ！月額980円キャンペーン」が実施されています！

期間中、インターネット1Gコースを契約すると、月額980円（最大6カ月）で利用できるほか、Wi-Fiルーターが2台目まで無料レンタルとなります。

※キャンペーンの特典内容および提供条件は、予告なく変更する場合があります。

※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

「ＣＣＮｅｔマン」が活躍するユニークなWEB CMと、お得なキャンペーン！

快適なインターネット環境をお得に始めるチャンスです。

ＣＣＮｅｔ「ヤバイ！はやい！CCNet」第2弾WEB CMと、「ヤバイ！月額980円キャンペーン」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 月額980円キャンペーンも！ＣＣＮｅｔ「ヤバイ！はやい！CCNet」第2弾WEB CM appeared first on Dtimes.