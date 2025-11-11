月額980円キャンペーンも！ＣＣＮｅｔ「ヤバイ！はやい！CCNet」第2弾WEB CM
愛知・岐阜・三重でケーブルテレビ事業などを展開するＣＣＮｅｔは、「ヤバイ！はやい！CCNet」シリーズの第2弾WEB CMを2025年11月1日より公開しました。
プロモーションキャラクター「ＣＣＮｅｔマン」が登場し、ＣＣＮｅｔのサービス価値を3つのテーマで紹介します。
公開日：2025年11月1日(土)
「ヤバイ！はやい！CCNet」シリーズの第2弾となるWEB CMが公開されました。
プロモーションキャラクター「ＣＣＮｅｔマン」が、防災・防犯情報の発信や、おトクなセット割、快適なネット環境など、ＣＣＮｅｔのサービス価値を3つのテーマで紹介する内容になっています。
第2弾WEB CMラインナップ
今回公開されたWEB CMは3本立てです。
「地元見守りヒーロー」篇では、防災・防犯情報の発信など、地域に寄り添うサービスを紹介。
「セットがオトク」篇では、おトクなセット割について、「○×クイズ」篇では快適なネット環境について、それぞれ「ＣＣＮｅｔマン」が分かりやすく伝えます。
ヤバイ！月額980円キャンペーン
キャンペーン期間：2025年11月1日(土) 〜 2026年3月31日(火)
CM公開にあわせ、「ヤバイ！月額980円キャンペーン」が実施されています！
期間中、インターネット1Gコースを契約すると、月額980円（最大6カ月）で利用できるほか、Wi-Fiルーターが2台目まで無料レンタルとなります。
※キャンペーンの特典内容および提供条件は、予告なく変更する場合があります。
※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。
「ＣＣＮｅｔマン」が活躍するユニークなWEB CMと、お得なキャンペーン！
快適なインターネット環境をお得に始めるチャンスです。
ＣＣＮｅｔ「ヤバイ！はやい！CCNet」第2弾WEB CMと、「ヤバイ！月額980円キャンペーン」の紹介でした。
