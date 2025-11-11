Perfumeのあ〜ちゃん（36）が11日、一般男性との結婚を自身のインスタグラムで公表した。

「この度、一般男性と結婚しました」と報告。相手について「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と明かした。

Perfume3人の中で、特に家族に対する愛情が強いことで知られる、あ〜ちゃん。妹でタレントの西脇彩華（33）も溺愛し、寝ている妹を夜な夜な起こし、「フルーツパーティー」を催していたこともたびたびあった。姉妹で出演するJFN系「あ〜ちゃん ちゃあぽんの！”West Side Story”」は、今年で放送10年目を迎える。

広島県の芸能スクール「アクターズスクール広島」を経て、かしゆか、のっちとともに上京。まだ中学2年の時だった。広島での最後の発表会では、観客に「これからはお母さんがいないので…」と、涙ながらに親元を離れる不安を吐露。上京する新幹線の車内では、寂しさのあまり、泣きながら家族と何度もメールでやりとりしたが、電波が「途中で悪くてつながらなくなった」と、思い出を明かしていた。

上京後は、同じ夢を見る仲間や別グループと寮生活を送った。ホームシックにかかり、心配した家族が広島から東京へ居を移したほどだった。そんな家族の温かみこそが、活動の原動力となっていた。

涙もろく、情に厚いタイプ。その面倒見の良さ、コミュニケーション能力の高さから、芸能界では広い交友関係を持つ。包み込む温かさから、「友達になって欲しいのはのっち、彼女になって欲しいのはかしゆか、結婚したいのはあ〜ちゃん」と話すファンも多かった。

あ〜ちゃんは子供好きでも知られ、「幼稚園の先生になることが夢だった」とも明かしている。その人心掌握術は、ライブでも存分に発揮。客席を埋めた老若男女と、まるで先生と園児のように戯れるコーナーもあり、一部では“西脇幼稚園”とも呼ばれている。そんなあ〜ちゃんが、どんな結婚生活を送り、どんな家庭を作るのか、興味は尽きない。

Perfumeの3人には、幼いころから描いていた夢がある。そのうちの一つが「3人で3日連続で結婚式をする」ということ。今年いっぱいで“コールドスリープ”と称し、活動休止に入るPerfume。私生活のさらなる充実も期待される中、かしゆか、のっちもあ〜ちゃんに続くのか、ファンも注目している。