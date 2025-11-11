ワンコ2匹と赤ちゃん2人が集合したら、赤ちゃん好きなワンコの母性が爆発して…？ワンコの行動と微笑ましい光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万9000回再生を突破。「可愛いが満ち溢れている」「最高に癒される」といった声が寄せられています。

【動画：赤ちゃんたちと犬２匹が初対面→微妙な空気になってしまい…犬が見せた『コミュ力が高い行動』】

犬友達のお家で赤ちゃんと初対面

YouTubeチャンネル「うわうわ犬のハナ」に投稿されたのは、ペキニーズ×チワワのMIX犬「ハナ」ちゃんが０歳の弟くんと一緒に、お友達のチワワ「うに」ちゃんのお家に遊びに行った時の様子です。

日頃から幼い弟くんに、たっぷり愛情を注いでくれているというハナちゃん。うにちゃんのお家で生後３ヶ月の赤ちゃんに会うと、さっそくお顔を近づけて「はじめまして」としっぽをフリフリ…。嬉しそうにご挨拶する姿が、なんとも可愛らしいです。

そして赤ちゃんと交流するうちに、ハナちゃんはハイテンションに！しっぽを振りながら動き回って、ひとりで大はしゃぎしていたそう。途中からうにちゃんもそばにきたのですが、ハナちゃんはお友達より赤ちゃんに夢中になっていたといいます。

赤ちゃん同士のご対面

うにちゃんもハナちゃんの弟くんのところにご挨拶に来てくれたのですが、弟くんは人見知りを発揮して泣き出してしまったそう。うにちゃんは「なんかごめん…」というように静かに退散…。

お次は、赤ちゃん同士のご対面。お互いに人見知りして微妙な空気になったところでハナちゃんが登場し、「楽しいね！」とばかりにはしゃいで盛り上げようとしてくれたそう。しかし弟くんはどうしたらいいかわからないようで、助けを求めるようにママさんのもとへ。

ワンコの仲介で、みんな仲良しに！

お友達作りが苦手な弟くんの様子をみかねたハナちゃんは、弟くんと赤ちゃんの間に立って「仲良くしな～」というように優しく見守り始めたそう。すると弟くんは勇気が出たのか、自ら赤ちゃんに近づいていったとか。そしてその後は人見知りを発揮することもなく、赤ちゃんやうにちゃんと一緒にのんびり過ごしていたといいます。

ワンコ2匹と赤ちゃん2人の仲睦まじい姿は、見ているだけで幸せな気持ちにしてもらえます。こんなにも尊い光景が見られたのも、ハナちゃんがみんなを繋いでくれたおかげですね！

この投稿には「いいお姉さん」「本当に赤ちゃんが大好きなんだね！」「みんな可愛い」「なんて幸せな光景なんだ！」といったコメントが寄せられています。

ハナちゃんの可愛い姿や、弟くんとの心温まる日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「うわうわ犬のハナ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うわうわ犬のハナ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。