IIJmioのスマホセール、「iPhone 16」や「Xiaomi 15T Pro」など追加
インターネットイニシアティブ（IIJ）は5日、MVNOサービス「IIJmio」で実施中の「ハッピーオータムキャンペーン」について、対象機種の入れ替えを実施した。5日から「nubia Flip 5G」や「Xiaomi 14T Pro」、「POCO F7 Pro」、「Xiaomi Pad 7 Pro」などが追加された。
Xiaomi 15T Pro
MNP転入で割引、スマホ大特価セール
スマホ大特価セールは、期間中にIIJmioのギガプランに他社からの乗り換え（MNP転入）で契約時に対象機種を購入すると、対象機種をのりかえ価格で購入できる。期間は11月20日21時59分まで。
5日からの対象機種は、「nubia Flip 5G」や「Xiaomi 14T Pro」、「POCO F7 Pro」など。また、「moto g05」など4日以前から継続中の機種もある。機種名 価格（一括） 価格（24回） moto g05 500円 22円 POCO F7 Pro（12GB+512GB） 6万7800円 2827円 Xiaomi 14T Pro（12GB+256GB） 5万9800円 2493円 iPhone 16e（128GB） 7万9800円 3326円 motorola razr 50 ultra 9万9800円 4160円 iPhone 14（128GB） 良品 3万9800円 1659円 iPhone 14（256GB） 4万4800円 1867円 Galaxy A25 5G 9980円 418円 Galaxy A36 5G 2万9800円 1243円 Galaxy S24 FE 6万9800円 2909円 Galaxy S25（12GB+256GB） 10万9800円 4577円 Galaxy S25（12GB+512GB） 12万9800円 5409円 motorola razr 60 9万4800円 3951円 Redmi 12 5G（8GB+256GB） 1万9800円 826円 Titan Slim 2万4800円 1035円 Xiaomi 15 Ultra（16GB+512GB） 15万4800円 6451円 AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット 15万9800円 6660円 Xiaomi 15 Ultra（16GB+1TB） 16万9800円 7076円 Xperia 10 VII 64980円 2709円 AQUOS sense10（6GB+128GB） 4万4800円 1867円 AQUOS sense10（8GB+256GB） 5万4800円 2284円 POCO F7 Pro（12GB+256GB） 5万9800円 2493円 Xiaomi 14T Pro（12GB+512GB） 6万4980円 2709円
ギガプラン契約で割引、回線セット特価
回線セット特価は、11月20日21時59分までの期間中にIIJmioのギガプランの契約と同時に対象機種を申し込むと、回線セット価格で購入できる。
5日からは、「Xiaomi Pad 7」や「Xiaomi Pad 7 Pro」などが新たに追加された。機種名 価格（一括） 価格（24回） Redmi Pad Pro（6GB+128GB）
モバイルルータセット 2万4800円 1035円 TCL NXTPAPER 11 Plus
スタイラス＆ルータセット 3万4800円 1452円 Xiaomi Pad 7（8GB+256GB）
モバイルルータセット 5万4800円 2284円 Xiaomi Pad 7 Pro（8GB+128GB）
モバイルルータセット 5万9800円 2493円 Xiaomi Pad 7 Pro Matte Glass（12GB+512GB）
モバイルルータセット 7万4800円 3118円
のりかえ価格
IIJmio ギガプランの音声SIM/eSIMを他社からの乗り換え（MNP転入）で契約し、端末を同時に購入すると、対象機種を割引価格で購入できる。5日からは「moto g66j 5G」や「Xiaomi 15T」や「Xiaomi 15T Pro」、「iPhone 16」などが追加された。機種 価格（一括） 価格（24回） iPhone SE(第2世代)（64GB） 良品 500円 22円 Redmi 14C（4GB+128GB） 500円 22円 OPPO A79 5G 9980円 418円 motorola edge 40 neo 3万2800円 1368円 arrows We2 M07 1万9800円 826円 Jelly Star 2万7800円 1160円 OPPO Reno11 A SUPERVOOC急速充電器SET 2万7800円 1160円 iPhone SE(第2世代)（64GB） 美品 1万9800円 826円 iPhone SE(第3世代)（64GB） 美品 2万4800円 1035円 iPhone SE(第3世代)（128GB） 美品 2万9800円 1243円 らくらくスマートフォン Lite MR01 2万9800円 1243円 CMF Phone 2 Pro 3万2800円 1368円 Google Pixel 7a 3万9800円 1659円 Redmi Note 14 Pro 5G（12GB+512GB） 4万2980円 1793円 Nothing Phone (3a)（8GB+128GB） 3万9800円 1659円 POCO X7 Pro（8GB+256GB） 3万9800円 1659円 Xperia 5 IV（8GB+256GB） 4万9800円 2076円 AQUOS sense9（6GB+128GB） 4万4800円 1867円 AQUOS sense9（8GB+256GB） 4万9800円 2076円 motorola edge 60 pro 4万9800円 2076円 POCO X7 Pro（12GB+512GB） 4万9800円 2076円 OPPO Reno14 5G 5万9800円 2493円 iPhone SE(第3世代)（128GB） 未使用品 5万9800円 2493円 POCO F7（12GB+512GB） 6万2800円 2618円 motorola razr 50 8万9800円 3743円 iPhone 15（128GB） 8万9800円 3743円 AQUOS R10（12GB+256GB） 8万4800円 3535円 OPPO Find X8 9万4800円 3951円 AQUOS R10（12GB+512GB） 8万9800円 3743円 OPPO A5x 9980円 418円 Redmi 12 5G（4GB+128GB） 1万4800円 618円 AQUOS wish5 2万4800円 1035円 POCO M7 Pro 5G 2万4800円 1035円 motorola edge 50 pro 2万9800円 1243円 OPPO Reno13 A 2万9800円 1243円 AQUOS wish4 2万9800円 1243円 Nothing Phone (2a) 3万3800円 1410円 Redmi Note 13 Pro+ 5G 3万4800円 1452円 POCO F7（12GB+256GB） 4万2980円 1793円 AQUOS R8 pro 5万9800円 2493円 POCO F7 Ultra（12GB+256GB） 8万4800円 3535円 POCO F7 Ultra（16GB+512GB） 9万4800円 3951円 Xiaomi 15（12GB+256GB） 9万9800円 4160円 Xiaomi 15（12GB+512GB） 11万4800円 4785円 ROG Phone 9 13万4800円 5618円 moto g66j 5G 1万7800円 743円 iPhone SE(第3世代)（64GB） 良品 1万9800円 826円 iPhone SE(第3世代)（128GB） 良品 2万4800円 1035円 arrows We2 Plus M06（12GB+256GB） 2万4800円 1035円 Xiaomi 15T（12GB+256GB） 5万4800円 2284円 Xiaomi 15T（12GB+512GB） 6万4980円 2709円 Xiaomi 15T Pro（12GB+256GB） 8万4800円 3535円 Xiaomi 15T Pro（12GB+512GB） 8万9800円 3743円 iPhone 16（128GB） 11万2800円 4701円
回線セット特価
IIJmio ギガプラン（SIMの種類問わず）を契約時に対象機種と同時に申し込むと、端末を回線セット価格で購入できる。
5日に、「ホームルーター PIX-RT100」や「Redmi Pad 2 4G」が追加された。機種名 価格（一括） 価格（24回） Aterm MR10LN SW 9980円 418円 +F FS050W 3万2800円 1368円 Aterm MP02LN SA 500円 22円 ホームルーター PIX-RT100 9980円 418円 iPad Air（第4世代）（64GB）Wi-Fi+Cellular 4万9800円 2076円 Redmi Pad 2 4G 2万2800円 951円